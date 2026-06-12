¡A ley de uno! La hora, el canal y todo lo que debes saber del crucial Juego 5 que puede coronar a Karl-Anthony Towns Con la serie 3-1 a favor de la escuadra de la Gran Manzana tras una remontada histórica, el Madison Square Garden se prepara para una noche de desvelo donde el pívot quisqueyano Karl-Anthony Towns busca coronar el sueño de su vida y regalarle un nuevo anillo de Grandes Ligas al parqué dominicano. Analizamos toda la previa, horarios y plataformas de transmisión en RD para el decisivo Juego 5 de las Finales de la NBA, donde Karl-Anthony Towns busca el título.

¡A las puertas de la gloria! Todo lo que debes saber del Juego 5 de las Finales de la NBA 2026: ¿Se corona Karl-Anthony Towns?

El baloncesto de la República Dominicana está a solo 48 minutos de escribir otra página dorada e imborrable en las bitácoras de la NBA. Este sábado 13 de junio de 2026, los New York Knicks saltarán al parqué con el cuchillo entre los dientes y la oportunidad matemática de romper una sequía de más de medio siglo sin levantar el trofeo Larry O’Brien. Pero para la fanaticada del patio, el verdadero morbo y el orgullo patrio se concentran en una fisonomía específica: nuestro Karl-Anthony Towns está a ley de una victoria de coronarse campeón del mundo.

Los Knicks llegan a este crucial compromiso con una ventaja cómoda de 3-1 en la serie general, colocándose en un umbral histórico donde las estadísticas de la liga son implacables: en la historia de las Finales, 37 de los 38 equipos que se encontraron arriba por este margen terminaron alzando el campeonato. La única excepción data del milagro de Cleveland en 2016, un fantasma que San Antonio buscará invocar desesperadamente.

El milagro del Juego 4: Una remontada para los libros de la FIFA

El ambiente en el camerino neoyorquino pasó de la extrema preocupación al alborozo total tras lo ejecutado a mediados de semana. Los de la hoja de maple de los tableros protagonizaron la mayor remontada al medio tiempo en la historia de los playoffs de la NBA, tras revertir un salvaje déficit de 29 puntos en contra para terminar robándose el partido en la duela de los Spurs.

La fisonomía de los últimos minutos del cuarto choque ratificó que estamos ante una de las Finales más cerradas de la época contemporánea:

Tensión en la última posesión: Los cuatro primeros compromisos de la serie se definieron por una sola posesión en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario, sumando dos partidos resueltos por el margen mínimo de un punto.

Los pilares de la pizarra: Con Jalen Brunson y OG Anunoby cargando la fisonomía anotadora con más de 30 unidades por cabeza, la labor defensiva y el arrastre de marcas de Karl-Anthony Towns en la pintura se han vuelto el factor utilitario invisible que desarma la altura de los texanos.

El obstáculo del “Alien”: Wembanyama se juega la vida en casa

En la acera del frente, la frustración se ha apoderado de los dirigidos por Mitch Johnson. San Antonio ha tenido ventajas de doble dígito en los cuatro compromisos de la serie, pero la inexperiencia de su joven plantel les ha hecho jugar “a no perder”, sufriendo costosas pérdidas no forzadas y fallas en la línea de tiros libres en el momento caliente del juego.

A pesar de que analistas como Charles Barkley catalogaron con dureza el colapso de los Spurs en las redes, nadie se atreve a descartar una plantilla comandada por el imponente Victor Wembanyama. Si el estratega de Texas logra dosificar los minutos en cancha del francés y ajustar la defensa sobre la pintura para anular las segundas oportunidades de los Knicks, San Antonio tiene las herramientas tácticas para ganar en casa y obligar a que las Finales regresen al Madison Square Garden para un sexto asalto de vida o muerte.

Guía de Transmisión oficial para la República Dominicana

Para los amantes del parqué del patio que sueñan con ver a KAT alzando el anillo de campeonato y uniéndose al olimpo criollo junto a Al Horford, aquí tienes la ficha de servicio utilitaria para agendar el compromiso:

Fecha Oficial: Sábado 13 de Junio de 2026.

Sábado 13 de Junio de 2026. Horario para la República Dominicana: 8:30 PM (Hora del Este de EE. UU. / Santo Domingo) .

. Canales de Televisión: ESPN y ESPN Deportes (Disponibles en los sistemas de Claro y Altice).

y (Disponibles en los sistemas de Claro y Altice). Plataforma de Streaming: Transmisión en vivo y en directo a través de las pantallas de Disney+ bajo su Plan Premium.

La orden de Mike Brown y de las estrellas neoyorquinas ha sido tajante en la víspera del viaje a Texas: “No hay nada que celebrar, esto no ha terminado”. Los Knicks saldrán a quemar las naves sabiendo que la gloria eterna los espera a la distancia de un solo silbatazo, mientras un país completo se prepara para celebrar el triunfo de su coloso dominicano en el parqué más exigente del planeta.