Agenda Deportiva Disney+: Dodgers vs Tigers, Djokovic juega la semifinal, MLB, Wimbledon, Tour de France y mucho más

MLB

19:40 – Los Angeles vs. Detroit

19:40 – Oakland vs. Philadelphia

19:50 – Cleveland vs. Tampa Bay

20:05 – New York vs. Baltimore

20:10 – Colorado vs. New York

20:10 – Kansas City vs. Boston

20:10 – Miami vs. Cincinnati

21:10 – Pittsburgh vs. Chicago

21:10 – Texas vs. Houston

21:10 – Washington vs. Milwaukee

21:15 – Chicago vs. St. Louis

22:38 – Seattle vs. Los Angeles

22:40 – Atlanta vs. San Diego

22:40 – Toronto vs. Arizona

23:15 – Minnesota vs. San Francisco

WIMBLEDON – MASCULINO

09:30 – Alcaraz vs. Medvedev

09:30 – Djokovic vs. Musetti

NBA SUMMER LEAGUE

18:00 – Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans

20:30 – LA Lakers vs. Houston Rockets

BOXEO

22:00 – Román González vs. Rober Barrera

CICLISMO

08:20 – Tour de France – Etapa #13

WWE (WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT)

21:00 – WWE Smackdown