Agenda Deportiva Disney Plus: Tigers vs. Yankees, Braves vs. Dodgers, Blue Jays vs. White Sox, Cubs vs. Astros, Manchester City vs. Chelsea, MLB, Premier League, Serie A y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio MLB 1:35 PM | Miami en New York

1:35 PM | Boston en Baltimore

1:35 PM | Seattle en Pittsburgh

1:35 PM | Washington en Philadelphia

1:40 PM | Arizona en Tampa Bay

1:40 PM | Kansas City en Cincinnati | MLBN

2:10 PM | Chicago en Houston

2:10 PM | Cleveland en Milwaukee

2:15 PM | Los Angeles en St. Louis

2:20 PM | Toronto en Chicago

2:35 PM | Minnesota en Texas

3:10 PM | San Diego en Colorado

4:07 PM | Atlanta en Los Angeles

4:07 PM | San Francisco en Oakland

7:00 PM | New York en Detroit Premier League 11:30 AM | Chelsea vs Manchester City Ligue 1 de Francia 11:00 AM | Angers vs Lens

11:00 AM | Montpellier vs RC Strasbourg

11:00 AM| Toulouse vs Nantes

2:45 PM | Rennes vs Lyon Serie A 12:30 PM | Bologna vs Udinese

12:30 PM | Hellas Verona vs Napoli

2:45 PM | Cagliari vs Roma

2:45 PM| Lazio vs Venezia Liga de España 1:00 PM| Real Sociedad vs Rayo Vallecano

3:30 PM| Mallorca vs Real Madrid Ciclismo – Tour de France 10:00 AM | Etapa #8 Masters 1000 Cincinatti 11:00 AM| Semifinal #1

6:00 PM| Semifinal #2