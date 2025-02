Agenda Deportiva ESPN: Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers vs Dallas Mavericks, Atlético de MAdrid vs Getafe y más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

NBA

8:00 PM – Dallas vs. Philadelphia

8:30 PM – Boston vs. Cleveland

8:30 PM – Houston vs. Brooklyn

8:30 PM – New York vs. Toronto

9:00 PM – Miami vs. Chicago

Liga Profesional Argentina

6:00 PM – Godoy Cruz vs. Talleres (C)

8:00 PM – Atlético Tucumán vs. Deportivo Riestra

Copa Conmebol Libertadores

8:00 PM – Monagas vs. Defensor Sporting (Fase 1 – Ida)

Copa de Francia

2:00 PM – Lille vs. Dunkerque

4:10 PM – Le Mans vs. Paris Saint Germain

Copa de Italia

4:00 PM – Atalanta vs. Bologna

Copa del Rey

4:30 PM – Atlético Madrid vs. Getafe