Agenda deportiva ESPN: Yankees vs Red Sox, Pirates vs Royals, Tigers vs Orioles, MLB, Premier League, Liga Española, Liga Francesa y mucho más

MLB

1:05 PM – Boston en New York

1:05 PM – Kansas City en Pittsburgh

3:07 PM – St. Louis en Toronto

4:05 PM – Miami en Washington

4:05 PM – New York en Philadelphia

6:10 PM – Baltimore en Detroit

6:10 PM – Tampa Bay en Cleveland

7:10 PM – Cincinnati en Minnesota

7:10 PM – Oakland en Chicago

7:20 PM – Los Angeles en Atlanta

8:10 PM – Chicago en Colorado

8:10 PM – Milwaukee en Arizona

9:05 PM – San Diego en San Francisco

9:38 PM – Houston en Los Angeles

9:40 PM – Texas en Seattle

Premier League

7:30 AM – Southampton vs Manchester United

10:00 AM – Brighton vs Ipswich Town

10:00 AM – Crystal Palace vs Leicester City

10:00 AM – Fulham vs West Ham

10:00 AM – Liverpool vs Nottingham Forest

10:00 AM – Manchester City vs Brentford

12:30 PM – Aston Villa vs Everton

4:00 PM – Bournemouth vs Chelsea

Liga de España

8:00 AM – Mallorca vs Villarreal

10:15 AM – Espanyol vs Alavés

12:30 PM – Sevilla vs Getafe

3:00 PM – Real Sociedad vs Real Madrid

Serie A

9:00 AM – Como vs Bologna

12:00 PM – Empoli vs Juventus

2:45 PM – Milan vs Venezia

Bundesliga

9:30 AM – Borussia Monchengladbach vs Stuttgart

9:30 AM – RB Leipzig vs Unión Berlin

9:30 AM – Friburgo vs Bochum

9:30 AM – Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

9:30 AM – Wolfsburgo vs Eintracht Frankfurt

12:30 PM – Holstein Kiel vs Bayern Munich

Ligue 1 de Francia

11:00 AM – Marsella vs Niza

1:00 PM – Auxerre vs Monaco

3:00 PM – PSG vs Brest

ESPN Knockout

8:00 PM – Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga