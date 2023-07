Agenda freestylera del fin de semana Repasamos en cronograma de este fin de semana para que no te pierdas nada del mejor free del mundo

13/07/2023 · 08:07 AM

Llega un fin de semana repleto de freestyle y debe aprovecharlo puesto que al siguiente será todo lo contrario. Estos son los 4 eventos de freestyle que se disputan este fin de semana

Aquí te dejamos con todos ellos para que no te pierdas nada, empezando por este viernes.

Eventos

14: FMS Argentina 🇦🇷 – Jornada 2

La segunda fecha de FMS Argentina 2023 será en la comuna de uno de sus campeones nacionales, Trueno. La liga de freestyle profesional visitará por vez primera el Arena Sur (Av. Sáenz 459, CABA) el próximo viernes 14 de julio.

Luego de la primera jornada en Córdoba ya comienza a tomar forma la tabla de puntos con los 12 competidores de este año. Larrix y Rapder, ambos líderes de sus grupos, comenzaron con el pie derecho y buscarán mantenerse en la misma línea en Buenos Aires.

Mientras tanto, Dtoke, CTZ, Mito y Naista, que también ganaron en sus debuts, querrán seguir sumando de a 3 para no perderle pisada a los de arriba. Además, es el momento ideal para revertir el gusto agridulce de la primera jornada para G Sony, Dybbuk, Dac, Jaff, MP y Jesse Pungaz que comenzaron la temporada con una derrota.

15: FMS España 🇪🇸 – Jornada 4

La pasión y el ritmo del freestyle volverán a hacer vibrar el Pabellón de La Magdalena en Avilés el próximo 15 de julio. Tras el éxito de las ediciones en Granada, Gran Canaria y Murcia, la Freestyle Master Series (FMS) retoma su camino en el norte de España con su revolucionario y novedoso formato de competición.

La última vez que Avilés albergó la FMS España fue un hito en la disciplina: el retorno del público, el regreso de Chuty y Skone, y el debut de Sara Socas marcaron el comienzo de la temporada. Ahora, en la cuarta fecha de competición de esta temporada, la ciudad asturiana se prepara para acoger nuevamente este evento musical único

15: Red Bull U.S.A 🇺🇸 – Regional Los Ángeles

Red Bull Batalla regresa a Los Ángeles, sede de la Final Nacional de 2021, para el primer evento clasificatorio de la temporada de 2023.

Participantes:

Maluque // Oxnard, CA

Steve // Los Angeles, CA

ZKart // New Jersey

J. Luna // Albuquerque, NM

Kcique // Miami, FL

OG Frases // Miami, FL

Certa // Eugene, OR

Girek // Sacramento, CA

Dandy // Charlotte, NC

Heavy // Miami Beach, FL

El Dilema // New York City, NY

Pazy // Miami, FL

Santa Mykah // San Diego, CA

Klaze // Miami, FL

Boss // Los Angeles, CA

Reverse // West Palm Beach, FL – Campeón Nacional de Estados Unidos en 2021

16: Liga Bazooka 🇦🇷

La nueva edición será el próximo domingo 16 de julio (a partir de las 18hs en el recinto ubicado sobre Av Niceto Vega 5510, CABA) y ya se conocen los cruces de las cinco batallas de la jornada.

En primer lugar se medirán HDR y Wolf, dos reconocidos freestylers del underground argentino. Por otra parte, también se enfrentarán el marplatense Nahue MC y el chileno Ricto. La fecha la completan G Sony vs Big Soul, Klan vs Jaff y, por último, Markitos vs Arceniko.

Estaba prevista también la jornada 3 de FMS Colombia 2023 este domingo 16 de julio pero se ha visto aplazada.