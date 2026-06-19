Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y choque de líderes en el Grupo E Los teutones de Julian Nagelsmann buscan amarrar la cima de su sector enfrentando a los veloces y físicos Elefantes africanos. Conoce los detalles de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y las últimas novedades de las plantillas.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este sábado 20 de junio con un enfrentamiento intercontinental que promete alta escuela táctica y máxima tensión en el Grupo E. El espectacular Estadio Toronto (BMO Field) de Canadá se vestirá de gala para albergar el esperado careo de líderes entre las selecciones de Alemania y Costa de Marfil. Al haber solventado con nítidas e importantes victorias sus respectivos compromisos de estreno, ambos planteles saltarán al rectángulo verde sabiendo que un triunfo en patio canadiense representará firmar el boleto de acceso digital a la fase de los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda vuelta de este sector se disputará este sábado 20 de junio de 2026 en territorio canadiense, en un horario vespertino estelar para el Caribe. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 14:00 hs. (2:00 p.m.).

14:00 hs. (2:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 16:00 hs. (4:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano).

16:00 hs. (4:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano). España: 23:00 hs. (11:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura premium el choque entre la maquinaria europea y la potencia africana, las opciones oficiales en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming por la plataforma ViX.

Estados Unidos: FOX, Telemundo Network, Telemundo App, Peacock y FOX One.

España: DAZN Mundial.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Arranque demencial con los motores encendidos: Alemania espantó cualquier fantasma en la jornada inaugural al destrozar por un escandaloso e inapelable marcador de 7-1 al modesto bando de Curazao en Houston. El estratega Julian Nagelsmann se mostró mesurado pero complacido, valorando especialmente la rápida e inteligente reacción de sus futbolistas tras haber encajado un sorpresivo empate parcial en el trámite.

Un respiro con su joven joya: Las alarmas en el campamento teutón se disiparon por completo en las últimas horas. Tras haber encendido los focos rojos por molestias musculares que forzaron su sustitución prematura en el debut, el volante Jamal Musiala ya trabaja al parejo del grupo y el cuerpo técnico confirmó que “no es nada grave”, por lo que se perfila para repetir en la formación titular.

Mística marfileña desde el banquillo: Por su parte, la Selección de Costa de Marfil arriba con el pecho inflado tras amarrar un triunfo de oro puro (1-0) ante el exigente combinado de Ecuador en Philadelphia gracias a un agónico gol de Amad Diallo en tiempo de descuento. El técnico Emerse Faé se autoflageló públicamente con humor por haber iniciado a su figura en la banca: “Le di ventaja a Ecuador al iniciar el partido con Amad en el banco; él sólo necesitó un cartel de sustitución”.