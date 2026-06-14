Argentina vs. Argelia en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut de los campeones en el Grupo J La campeona del mundo inicia la defensa de su corona en Kansas City enfrentando a los peligrosos argelinos por la primera fecha del Grupo J. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, las señales de TV y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 cierra de manera oficial sus cortinas del martes 16 de junio con un choque de altas revoluciones y máxima expectativa global. El imponente Arrowhead Stadium de Kansas City abrirá sus puertas para albergar el esperado debut de la Selección de Argentina, vigente defensora de la corona mundial, midiendo sus fuerzas ante el siempre físico y combativo combinado de Argelia. La “Scaloneta” pone primera en las acciones del Grupo J con la firme premisa de imponer condiciones y disipar fantasmas del pasado ante una masiva parcialidad albiceleste que promete pintar las tribunas de celeste y blanco.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Argelia?

El compromiso correspondiente al estreno del Grupo J se disputará este martes 16 de junio de 2026 bajo la imponente atmósfera de Kansas City, cerrando la jornada en un horario estelar para el Caribe. Repasa la guía de horarios autorizados:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m. hora de México).

19:00 hs. (7:00 p.m. hora de México). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. hora en territorio dominicano).

21:00 hs. (9:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 03:00 hs. (De la madrugada del miércoles 17 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y sin perderte un solo instante del debut de Lionel Messi y la constelación de estrellas de la Albiceleste, las opciones de pantalla oficiales son:

República Dominicana: Los derechos exclusivos de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. El choque se transmitirá completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Canales abiertos de Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN Spain.

Datos clave que debes saber antes del debut

Lección aprendida por las malas: El conjunto de Lionel Scaloni inicia su travesía veraniega consciente de que la Fase de Grupos se disputa con los dientes apretados. La plantilla llega habiendo asimilado el durísimo golpe encajado ante Arabia Saudita en el debut de la edición anterior, una amarga experiencia que pretenden no repetir saliendo a asfixiar a su rival desde el pitazo inicial.

Viejos conocidos con caras nuevas: Argentina edifica su camino rumbo a la cuarta estrella amparada en una base muy similar a la que tocó el cielo, pero con la enorme ventaja de contar con futbolistas jóvenes plenamente consolidados en la élite de clubes top, tales como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la medular.

El infinito capitán de la MLS: Todas las miradas y los reflectores del planeta fútbol descansarán sobre la mítica figura de Lionel Messi. El astro argentino portará la cinta de capitán en el Mundial de cara a cumplir sus 39 años de edad, respaldado por un presente brillante y prolífico en las redes vistiendo la camiseta del Inter Miami de la MLS.