Argentina vs. Egipto: Horario, dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial 2026 La Albirroja de Leo Messi busca mantener viva la defensa de la corona mundial ante unos inspirados Faraones comandados por Mohamed Salah. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante y entra de lleno en su etapa más dramática, pasional y definitiva de eliminación directa. Este martes 7 de julio, el vanguardista, moderno y abarrotado Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso electrizante correspondiente a la ronda de los octavos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Argentina y Egipto. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor margen de error en el rectángulo verde, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia los cuartos de final.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Egipto?

El trascendental compromiso correspondiente al primer turno de la cartelera del martes de los octavos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 10:00 a.m.

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 12:00 p.m. (Mediodía en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 18:00 hs. (6:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible de forma exclusiva en streaming a través de la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: Las pantallas premium de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Noticias de última hora de las selecciones

El campeón ajusta piezas tras el drama: Argentina asiste a los octavos de final tras haber sufrido muchísimo más de lo esperado en los dieciseisavos frente a la revelación de Cabo Verde ($3-2$ en la prórroga). Tres jugadores clave de la Albiceleste terminaron tocados ese encuentro: Facundo Medina y Enzo Fernández arrastraron molestias musculares, mientras Nicolás González sufrió un leve esguince de tobillo, aunque todos apuntan a llegar bien. Para refrescar el mediocampo y la banda, el director técnico Lionel Scaloni planea mover el pizarrón metiendo a Tagliafico, Paredes y González en lugar de Mac Allister y Almada.

El renacer de los Faraones y un Salah encendido: Por su parte, la Selección de Egipto viene con un envión anímico colosal tras firmar la primera victoria en fase de eliminación de un Mundial en toda su historia, al despachar a Australia por la vía de los penales ($4-2$) luego de empatar 1-1. La espectacular noticia para el estratega Hossam Hassan es que su superestrella, Mohamed Salah, completó todo el partido, cobró su penal a lo Panenka y está al cien por ciento físicamente para liderar el frente de ataque africano junto al arquero Mostafa Oufa y el volante Emam Ashour.