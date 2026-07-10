Argentina vs. Suiza: Horario, dónde ver en vivo y Cuartos de Final del Mundial 2026 La Albirroja de Lionel Scaloni busca meterse entre los cuatro mejores del mundo frente a un combinado helvético que sueña con la hazaña histórica. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante en las pantallas internacionales y entra de lleno en su etapa más selecta, dramática y definitiva de eliminación directa. Este sábado 11 de julio, el colosal, moderno y abarrotado Estadio Kansas City (Arrowhead Stadium) de Misuri, Estados Unidos, se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso de altísima escuela estratégica correspondiente a la ronda de los cuartos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Argentina y Suiza. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor mañana reglamentario, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia las semifinales.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Suiza?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de la cartelera del sábado de los cuartos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar de la noche perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 03:00 hs. (De la madrugada del domingo 12 de julio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible en televisión abierta por TV AZTECA y en streaming mediante la plataforma de ViX.

Estados Unidos: FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One y la señal premium de Peacock.

España: Las pantallas premium de DAZN Mundial.

Noticias de última hora de las selecciones

La Albiceleste ajusta la base tras el sufrimiento: A Argentina se le está haciendo sumamente cuesta arriba la fase eliminatoria, sellando pases sumamente ajustados. Viene de dejar atrás una de las noches más complicadas tras batir 3-2 a Egipto en octavos, un duelo en el que llegaron a estar dos goles abajo y donde Messi erró un penal. No obstante, reaccionaron con las dianas de Cristian Romero, el propio capitán (goleador del torneo con 8 tantos) y Enzo Fernández. Tras entrenar a puertas cerradas, Lionel Scaloni mantendrá el bloque asociativo, evaluando si Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez se ganan la titularidad tras sus brutales ingresos desde la banca en el careo anterior.

La prolija Suiza le pone picante a la previa: Por su parte, la Selección de Suiza vive uno de los momentos más importantes de su historia tras meterse a cuartos de final por primera vez desde 1954, luego de apear a Colombia en una heroica tanda de penales ($4-3$) comandada por las atajadas de Gregor Kobel. El estratega Murat Yakin analizó entrelíneas al rival y le metió condimento al compromiso: “Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable. Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado”. Los helvéticos apuestan a su orden y al liderazgo de Granit Xhaka para consumar la hazaña.