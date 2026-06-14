Bélgica vs. Egipto en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del debut en el Grupo G Los "Diablos Rojos" inician su andar mundialista en Seattle ante los históricos "Faraones" en la primera fecha del Grupo G. Conoce los detalles de transmisión exclusivos para República Dominicana, la guía de horarios oficiales y las últimas novedades antes del pitazo inicial.

La emoción de la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 se traslada este lunes 15 de junio al imponente Lumen Field de Seattle, Washington. Las selecciones de Bélgica y Egipto levantan oficialmente el telón del Grupo G en un enfrentamiento intercontinental que promete alta intensidad y un choque de estilos sumamente marcado. Para los europeos significa el inicio de una nueva era tras desprenderse de las presiones mediáticas del pasado, mientras que los africanos encaran la cita con la ilusión de firmar la mejor actuación de toda su trayectoria internacional.

¿A qué hora juegan Bélgica vs. Egipto?

El trascendental compromiso correspondiente a la jornada inaugural del sector se llevará a cabo este lunes 15 de junio de 2026 bajo las modernas instalaciones del Lumen Field. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:00 hs. (1:00 p.m.).

13:00 hs. (1:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. hora en territorio dominicano).

15:00 hs. (3:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 21:00 hs. (9:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura total el debut de belgas y egipcios en la gran justa veraniega, las opciones de pantalla autorizadas son:

República Dominicana: La transmisión oficial y en exclusiva de los 104 partidos del torneo de la FIFA le pertenece al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de este partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y en televisión por suscripción mediante la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente a través de la señal de ViX Premium.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del debut

Buscando sepultar los fantasmas: Bélgica llega a Norteamérica con la firme obligación de dejar atrás el amargo papel desempeñado en Qatar 2022, edición en la que quedaron eliminados de manera vergonzosa en la fase de grupos tras sumar apenas cuatro unidades.

Nueva era en marcha: Ya completamente liberados de la pesada etiqueta de la “Generación Dorada”, los dirigidos por Domenico Tedesco pretenden consolidar una etapa de renovación con caras jóvenes y dinámicas, un factor que puede jugar a su favor debido a la escasez de expectativas asfixiantes.

La última gran función del Faraón: Todas las miradas del planeta fútbol recaerán sobre los botines de Mohamed Salah. El legendario extremo y capitán de Egipto disputará este torneo tras cerrar una brillante y exitosa etapa de nueve años vistiendo la camiseta del Liverpool de Inglaterra, cargando la total responsabilidad ofensiva de su nación.