Bélgica vs. Irán en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y duelo trascendental en el Grupo G del Mundial Los dirigidos por Rudi García buscan su primera alegría en California frente al impetuoso bloque de los "Príncipes de Persia". Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV en vivo y las novedades de última hora.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este domingo 21 de junio con un enfrentamiento intercontinental de alta escuela estratégica en el Grupo G. El espectacular Estadio Los Angeles de California, Estados Unidos, se vestirá de gala para albergar el decisivo careo entre las selecciones de Bélgica e Irán. Tras una fecha inaugural sumamente atípica en la que todos los integrantes del sector cosecharon intensos empates, la igualdad matemática en la zona es absoluta, transformando este compromiso en una aduana de carácter obligatorio para dar un paso al frente hacia la ronda de los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Bélgica vs. Irán?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda fecha de este sector se disputará este domingo 21 de junio de 2026 bajo el radiante sol del territorio californiano. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:00 hs. (1:00 p.m.).

13:00 hs. (1:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano).

15:00 hs. (3:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano). España: 21:00 hs. (9:00 p.m. hora peninsular).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura premium el debut de astros europeos y asiáticos en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible de forma exclusiva en streaming a través de la plataforma de ViX Premium.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Remando contra corriente: Bélgica no mostró su versión más lúcida en el estreno mundialista y tuvo que batallar cuesta arriba para rescatar un ajustado empate 1-1 frente a Egipto. Los “Diablos Rojos” rompieron el cerrojo africano en el minuto 66 gracias a un providencial autogol provocado por sus variantes desde el banquillo, lo que forzó al seleccionador Rudi García a exigir una mayor dosis de contundencia a sus hombres de área.

Un punto con sabor a poco: Por su parte, la Selección de Irán tropezó con las quinielas en la primera jornada al no poder pasar de un movido empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, combinado que sobre el papel partía como el rival menos fuerte de la zona. Los asiáticos se vieron obligados a remontar el marcador adverso en dos ocasiones gracias a las anotaciones de Rezaeian y Mohebbi para rescatar una unidad.

Presión y amenazas logísticas: El entorno de la escuadra iraní asiste al compromiso bajo una atmósfera de extrema tensión externa. Los asiáticos reman contra corriente en territorio norteamericano debido a las estrictas restricciones burocráticas impuestas a su delegación, lo que los mantiene entrenando bajo un régimen hermético en el que sólo cuentan con el tiempo justo para entrar y salir del país para cumplir con los compromisos del fixture.