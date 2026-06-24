Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y definición del Grupo C La Verdeamarela de Carlo Ancelotti busca golear en Florida ante el rocoso bloque comandado por Scott McTominay para asaltar el liderato. Conoce los detalles de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante actividad de la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más vibrante con la definición de la tercera y última jornada de la Fase de Grupos este miércoles 24 de junio. El espectacular Hard Rock Stadium de Miami, Florida, se vestirá de gala para albergar el decisivo e imperdible compromiso entre las selecciones de Brasil y Escocia por el Grupo C. A diferencia de otros sectores donde las posiciones lucen resueltas, este sector arriba con el suspenso a flor de piel; mientras la Canarinha necesita ganar con autoridad para adueñarse de la cima, el conjunto británico saldrá a dejar el alma sabiendo que sumar un solo punto le garantizará su boleto a los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Escocia?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre definitivo de este sector se disputará en territorio estadounidense de forma simultánea con el otro cotejo de la zona, en un horario vespertino ideal para la fanaticada caribeña. Repasa la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 16:00 hs. (4:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 18:00 hs. (6:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso de verano).

España: 00:00 hs. (De la madrugada del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura de la más alta calidad el debut de astros sudamericanos y europeos en esta última fecha de fase de grupos, las opciones oficiales autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV España.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Ajustar el diferencial de goles: Brasil se ubica en la segunda casilla del sector tras empatar 1-1 ante Marruecos y golear 3-0 a Haití. Los dirigidos por Carlo Ancelotti dependen de sí mismos para clasificar, pero si desean quedarse con el primer puesto de la zona requerirán un marcador muy abultado ante los británicos a la espera de lo que haga la escuadra marroquí.

Focos rojos y una luz de esperanza: El campamento brasileño sufrió una pésima noticia médica al confirmarse que Raphinha padece una lesión muscular en el muslo derecho que lo descarta para este careo. Sin embargo, la gran alegría de la semana pasó por la milagrosa evolución de Neymar, quien se reintegró a los entrenamientos grupales superando sus dolencias en el gemelo y podría gozar de minutos en el complemento.

La hazaña histórica de las tierras altas: Por su parte, la Selección de Escocia arriba con la calculadora en la mano y dependiendo única y exclusivamente de sus recursos. Los dirigidos por Steve Clarke doblegaron 1-0 a Haití en el debut y cayeron ajustadamente ante Marruecos; un triunfo los mete directo a los dieciseisavos, pero un empate les bastaría para avanzar como uno de los mejores terceros del Mundial.