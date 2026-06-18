Brasil vs. Haití en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y urgencias de la Canarinha en el Grupo C Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscan recuperar terreno en Pennsylvania ante una escuadra caribeña que anhela hacer historia. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV en vivo y las últimas novedades.

La vibrante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este viernes 19 de junio con un enfrentamiento intercontinental de alta trascendencia en el Grupo C. El espectacular Estadio de Philadelphia, Pensilvania, se vestirá de gala para albergar el careo entre la pentacampeona del mundo, Brasil, y el combativo seleccionado de Haití. Tras haber tropezado con un inesperado empate en la fecha inaugural, la escuadra sudamericana saltará al terreno de juego con la obligación absoluta de sumar de a tres para acomodarse en un sector donde Escocia marcha sorpresivamente como líder.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Haití?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda fecha de este sector se disputará este viernes 19 de junio de 2026 en territorio norteamericano, en un horario estelar sumamente cómodo para toda la audiencia del Caribe:

México (Centro): 18:30 hs. (6:30 p.m.).

18:30 hs. (6:30 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 20:30 hs. (8:30 p.m. de la noche en territorio dominicano).

20:30 hs. (8:30 p.m. de la noche en territorio dominicano). España: 01:30 hs. (De la madrugada del sábado 20 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura de la más alta calidad el debut de astros cariocas e isleños en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar del partido completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma de streaming ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Preocupación en el bando carioca: Brasil no tuvo el arranque avasallador que proyectaba la crítica, teniendo que remar contra corriente para rescatar un pálido empate 1-1 frente a Marruecos. El seleccionador Carlo Ancelotti se mostró severamente insatisfecho en rueda de prensa: “Estoy un poco preocupado porque no empezamos bien. Perdimos muchos duelos y la posesión”.

La gran incógnita de Neymar: Todas las miradas en los entrenamientos en Philadelphia se centran en la figura de Neymar Jr. El legendario extremo brasileño se perdió el compromiso inicial por una dolencia física, pero ya trabaja a la par de sus compañeros con la mira puesta en vestirse de corto este viernes.

El muro de la CONCACAF: Haití asiste a esta Copa del Mundo firmando un regreso sumamente nostálgico tras 52 años de ausencia, siendo su única participación previa en Alemania 1974. A pesar de estrenarse con una ajustada derrota por 1-0 ante Escocia, los caribeños mantienen intacta la ilusión de amarrar sus primeros puntos históricos.