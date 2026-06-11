Brasil vs. Marruecos en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del partidazo del Grupo C La "Canarinha" choca ante los indomables "Leones del Atlas" en un compromiso estelar del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. Entérate de los horarios globales, los canales de transmisión oficiales para República Dominicana, México y EE. UU., y las bajas de última hora.

El Grupo C de la Copa del Mundo 2026 arranca sus emociones con uno de los enfrentamientos más esperados de toda la primera fase. El mítico MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, será el escenario donde la pentacampeona del mundo, Brasil, medirá sus fuerzas ante la histórica selección de Marruecos. Un duelo de alta relevancia que no solo paralizará el sector, sino que podría definir de manera prematura el liderato del grupo, considerando la brecha futbolística que ambas potencias sostienen frente a Haití y Escocia.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos?

El partido se disputará este sábado 13 de junio de 2026 en territorio estadounidense, un escenario ideal que albergará un choque lleno de recuerdos y cuentas pendientes del pasado reciente. Repasa la guía de horarios oficiales:

Estados Unidos (Este) / República Dominicana: 14:00 hs.

México (Centro): 16:00 hs.

España: 00:00 hs. (Del domingo 14 de junio)

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Para no perderte ningún detalle del estreno de la escuadra sudamericana y el combinado africano, las señales televisivas autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos de transmisión en exclusiva de los 104 partidos del torneo de la FIFA corresponden al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de toda la cobertura oficial en vivo por televisión abierta a través de CDN 37 y mediante televisión por suscripción en las pantallas de CDN Deportes.

México: Exclusivamente a través de la señal premium de ViX Premium.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN España y Televisión Española (TVE).

Datos clave que debes saber antes del debut

Recuerdos de Qatar 2022: Brasil llega con la espina clavada tras haber sido eliminada en los cuartos de final de la edición anterior a manos de Croacia, iniciando ahora un nuevo proceso bajo la tutela de Carlo Ancelotti.

La profecía de Bilardo: Marruecos llega cobijado por el histórico cuarto puesto en Qatar y con la firme convicción de hacer valer las palabras del maestro Carlos Bilardo, quien aseguró en el pasado que en Marruecos estaba el futuro del fútbol.

Ausencia de peso: La peor noticia para el “Scratch” es que sus aficionados tendrán que esperar para ver a su máxima figura, ya que Neymar Jr. sufrió una nueva lesión y quedó descartado para este juego inaugural.