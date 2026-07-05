Brasil vs. Noruega: Horario, dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial 2026 La Canarinha de Carlo Ancelotti expone sus galones ante los vikingos de un Erling Haaland indomable y con el historial a su favor. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante y entra de lleno en su etapa más dramática, pasional y definitiva de eliminación directa. Este domingo 5 de julio, el moderno, imponente y abarrotado Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium) se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso electrizante correspondiente a la ronda de los octavos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Brasil y Noruega. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor margen de error en el rectángulo verde, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia los cuartos de final.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Noruega?

El trascendental compromiso correspondiente al primer turno de la cartelera dominical de los octavos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 14:00 hs. (2:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 16:00 hs. (4:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 22:00 hs. (10:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX México.

Estados Unidos: Telemundo Network, FOX, FOX One, Telemundo App y la señal premium de Peacock.

España: Las pantallas premium de DAZN Mundial.

Noticias de última hora de las selecciones

La Canarinha y una baja muy sensible en el medio: A Brasil se le complicó más de lo provisto eliminar a Japón en los dieciseisavos ($2-1$). Tras el gol del empate de Casemiro, Gabriel Martinelli apareció de forma heroica en el minuto 96 para sellar la clasificación en agonía. No obstante, la clasificación dejó un sabor agridulce: Lucas Paquetá sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo y quedó completamente descartado. La buena noticia es que Carlo Ancelotti tiene a Vinícius Jr. al cien por ciento y contará con Neymar en el banco de suplentes listo para revolucionar el campo si es necesario.

La ilusión nórdica reta a la historia: Por su parte, la Selección de Noruega avanzó de fase tras doblegar 2-1 a Costa de Marfil gracias a los goles de Antonio Nusa y un Erling Haaland indomable que anotó en el 86′ su quinto gol del torneo. El estratega Stale Solbakken felicitó a sus dirigidos y le mandó un mensaje directo al timonel brasileño: “Los jugadores han hecho historia… Carlo Ancelotti, vamos por ti”. El bando escandinavo se ampara además en un dato brutal: ¡Noruega nunca ha perdido contra Brasil en toda la historia del fútbol!