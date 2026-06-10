Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del choque en Toronto Canadá inicia su aventura mundialista en casa buscando una victoria histórica ante sus aficionados. Entérate de los horarios en directo, los canales de transmisión oficiales para República Dominicana, México y EE. UU., y los detalles de este electrizante debut.

La espera terminó para el segundo país anfitrión de la Copa del Mundo 2026. La Selección de Canadá hace su presentación oficial en el torneo recibiendo a la sorprendente Bosnia y Herzegovina en el BMO Field. “Los Reds” cargan con la presión y el sueño de su gente, mientras que el conjunto europeo llega con la etiqueta de “matagigantes” dispuesto a arruinar la fiesta local en la Fecha 1 del Grupo B.

¿A qué hora juegan Canadá vs. Bosnia y Herzegovina?

El encuentro se disputará este viernes 12 de junio de 2026 en el pintoresco BMO Field de Toronto, Canadá. Toma nota de los horarios clave según tu zona geográfica:

México (Centro): 14:00 hs.

14:00 hs. República Dominicana / Estados Unidos (Este): 16:00 hs.

16:00 hs. España: 22:00 hs.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

La transmisión oficial del arranque del Grupo B se podrá sintonizar a través de las siguientes señales autorizadas:

República Dominicana: En exclusiva por el Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Disfrútalo en señal abierta por CDN 37 y en televisión por suscripción mediante CDN Deportes.

México: ViX México.

Estados Unidos: FOX, Universo y FOX One.

España: TVE y DAZN.

Datos clave que debes saber antes del debut

Por la primera alegría: Canadá busca romper un maleficio histórico: en sus participaciones previas (México 1986 y Qatar 2022) perdió los seis partidos que disputó. Esta es su oportunidad de oro para conseguir sus primeros puntos en un Mundial.

Motivación al límite: Bosnia clasificó de forma heroica a la Copa del Mundo al eliminar a la potencia europea, Italia, en una agónica tanda de penales.

Ambiente tenso: La previa se calentó luego de que la Federación de Bosnia denunciara la presencia de un supuesto espía italiano en sus entrenamientos antes de sellar su boleto mundialista, lo que unió aún más al grup