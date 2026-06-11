Catar vs. Suiza en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del choque del Grupo B El campéon de Asia se mide ante los helvéticos por la primera jornada del Grupo B de la Copa del Mundo 2026. Entérate de los horarios en directo, los canales de transmisión oficiales para República Dominicana, México y EE. UU., y las últimas novedades antes del pitazo inicial.

El telón de la jornada sabatina de la Copa del Mundo 2026 se levanta con un choque de alta trascendencia en el Grupo B. Tras la actividad del viernes, las selecciones de Catar y Suiza miden sus fuerzas en el césped del Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Para el conjunto asiático significa la oportunidad de revancha internacional tras su dura experiencia en 2022, mientras que el bando europeo busca consolidar su cartel de candidato indiscutible a clasificar a las rondas de eliminación directa.

¿A qué hora juegan Catar vs. Suiza?

El compromiso se disputará este sábado 13 de junio de 2026 en el Levi’s Stadium, escenario que contará con el arbitraje principal del hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto. Repasa la guía de horarios para no perderte el debut:

México (Centro): 13:00 hs.

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs.

España: 21:00 hs.

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Para los aficionados que deseen seguir las incidencias de este trascendental partido de la primera ronda, las señales autorizadas son las siguientes:

República Dominicana: La cobertura exclusiva de los 104 partidos del torneo pertenece al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. El choque se transmitirá oficialmente en vivo por televisión abierta a través de CDN 37 y por televisión de paga en las pantallas de CDN Deportes.

México: Exclusivamente a través de la plataforma de streaming ViX México.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One.

España: DAZN Spain.

Datos clave que debes saber antes del debut

Buscando borrar el pasado: El bicampeón asiático, ahora bajo la dirección técnica del experimentado español Julen Lopetegui, selló su pasaje mediante el repechaje de su confederación. Su gran misión será lavar la imagen del certamen de 2022, donde sumó tres derrotas en fila durante la fase de grupos.

Oficio helvético: Suiza asiste con un cartel de respeto internacional. El combinado europeo viene de alcanzar los cuartos de final en la Eurocopa 2024 y presume de haberse metido en los octavos de final en cuatro de sus últimas cinco participaciones en Copas del Mundo.

El antecedente: Curiosamente, el único partido registrado en el historial entre estas dos naciones absolutas culminó con una sorpresiva victoria a favor de los de la AFC.