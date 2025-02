Chiefs vs. Eagles: predicción, pronóstico, probabilidades para el Super Bowl 59

Último partido entre Chiefs y Eagles: historial de enfrentamientos

Después de que los Chiefs derrotaran a los Eagles en el Super Bowl 57, los dos equipos se volvieron a enfrentar la temporada siguiente. Filadelfia derrotó a KC 21-17 para poner fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas contra los campeones defensores.

Serie general: los Chiefs lideran 6-5

Aquí están las probabilidades de la NFL para el Super Bowl 59 entre Chiefs y Eagles , cortesía de FanDuel.

Cuotas del Super Bowl 59: Cuotas de los Chiefs y los Eagles

Jefes de Kansas City: -1,5 (-110)

Línea de dinero: -120

Águilas de Filadelfia: +1,5 (-110)

Línea de dinero: +102

Más de: 48,5 (-110)

Menos de: 48,5 (-110)

Cómo ver el Super Bowl 59 entre Chiefs y Eagles

Cuándo: domingo 9 de febrero

Hora: 6:30 ET/3:30 PT

Televisión: FOX

Por qué los Chiefs pudieron cubrir el spread y ganar

No vale la pena apostar por el spread en este partido si se mantiene en -1,5. Si vas a apostar por los Chiefs, te beneficiarás con Moneyline con una diferencia de 10$. Los Chiefs son campeones consecutivos, si crees que ganarán tres veces seguidas, no dudes en apostar por ellos directamente el domingo por la noche.

Patrick Mahomes tiene un montón de armas. Xavier Worthy ha emergido como su receptor N° 1 como novato a pesar de DeAndre Hopkins en el otro lado. Worthy atrapó seis pases para 85 yardas y un touchdown contra los Buffalo Bills en el Campeonato de la AFC. Con JuJu Smith-Schuster jugando bien y Hollywood Brown de regreso sano, Mahomes puede apuntar a cualquier receptor con la confianza de que atrapará el balón y hará una gran jugada. Ha estado sucediendo durante años y no cambiará contra los Eagles. Filadelfia tiene una de las mejores defensas de la NFL, si no la mejor. Sin embargo, Mahomes ha demostrado que no importa quién esté del otro lado del balón, él escapará del bolsillo y correrá si es necesario o acertará a uno de sus cinco objetivos para una gran jugada. No espero que el juego terrestre de los Chiefs tenga mucho impacto más allá de unas cuantas carreras decentes y tal vez un touchdown en la línea de gol.

Travis Kelce tiene muchas distracciones, pero todos sabemos lo elitista que es en los playoffs. La conexión Mahomes-Kelce tendrá que estar en plena forma contra los Eagles. Kelce solo atrapó dos pases para 19 yardas en el Campeonato de la AFC, pero ese ha sido el único juego en la memoria reciente en el que no ha brillado. Atrapó siete pases para 117 yardas y un touchdown en la victoria sobre los Houston Texans en la Ronda Divisional. Históricamente, promedia 86.5 yardas en la postemporada y tiene más recepciones que nadie con 165.

En la defensa, todos sabemos que el principal objetivo de los Chiefs será contener a Saquon Barkley . Los Chiefs no pueden permitirse que domine y permita que los Eagles controlen el tiempo de posesión. Si pueden limitar sus grandes corridas, eso cambiará el juego para los Chiefs. Parece que Barkley tiene una gran corrida en cada partido.