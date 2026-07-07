Colombia vs. Suiza: Horario, dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial 2026 El combinado cafetero de Néstor Lorenzo busca meterse entre los ocho mejores del mundo ante una prolija y ordenada escuadra helvética. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante y entra de lleno en su etapa más dramática, pasional y definitiva de eliminación directa. Este martes 7 de julio, el moderno, imponente y abarrotado BC Place de Vancouver, Canadá, se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso electrizante correspondiente al cierre de la ronda de los octavos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Colombia y Suiza. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia de “matar o morir” sin el menor margen de error en el rectángulo verde, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia los cuartos de final.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Suiza?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de la cartelera del martes de los octavos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio canadiense en un horario estelar de la tarde perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 14:00 hs. (2:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 16:00 hs. (4:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 22:00 hs. (10:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible en televisión abierta por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y en streaming mediante la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: Las pantallas premium de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Noticias de última hora de las selecciones

La ilusión cafetera y una baja sensible en el ataque: Colombia asiste a este compromiso viviendo un auténtico sueño e invicta tras adueñarse del liderato de su zona y batir por la mínima 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final en Kansas City gracias a un gol de Jhon Arias. Sin embargo, el triunfo dejó una mala noticia: el delantero Jhon Córdoba sufrió una lesión muscular a los ocho minutos de juego y quedó prácticamente descartado, abriendo la puerta para que Luis Suárez sea la referencia ofensiva. El desequilibrio de Luis Díaz y la jerarquía de James Rodríguez en la medular serán vitales para romper el bloque europeo.

El rodillo helvético busca igualar su historia: Por su parte, la Selección de Suiza también llega invicta y exhibiendo una campaña sumamente sólida bajo las órdenes de Murat Yakin. Tras liderar su zona, despacharon con comodidad 2-0 a Argelia en la ronda previa con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye. El cuadro europeo no suele regalar espacios entrelíneas y se apoya en una estructura muy prolija liderada por Manuel Akanji en defensa y Granit Xhaka en el mediocampo. Yakin tiene a todo su plantel disponible y listo para el reto.