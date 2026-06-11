Costa de Marfil vs. Ecuador en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del partidazo del Grupo E "Los Elefantes" y "La Tri" levantan el telón del Grupo E del Mundial 2026 en Filadelfia en un duelo directo crucial por la clasificación. Entérate de los horarios en directo, los canales de transmisión oficiales para República Dominicana, México y EE. UU., y los datos clave de las selecciones.

La apasionante actividad del domingo 14 de junio en la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha con el esperado estreno del Grupo E, regalando a los fanáticos un auténtico choque de trenes intercontinental en suelo norteamericano. El césped del Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania, abrirá sus puertas para albergar el debut de las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador. Al tratarse de un sector sumamente competitivo en el que también se encuentran encuadradas la tetracampeona Alemania y la cenicienta Curazao , los analistas coinciden en que este duelo directo entre africanos y sudamericanos funcionará como una final adelantada para determinar quién amarrará el pase a la ronda de eliminación directa escoltando al gigante teutón.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador?

El trascendental compromiso de la primera jornada se disputará este domingo 14 de junio de 2026 bajo el vibrante ambiente del Lincoln Financial Field de Filadelfia. Repasa la guía de horarios oficiales según tu ubicación geográfica para no perderte el pitazo inicial:

México (Centro): 17:00 hs. (Equivalente a las 5:00 p.m. hora de México) .

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 19:00 hs. (Equivalente a las 7:00 p.m. hora caribeña) .

Argentina: 20:00 hs. (Equivalente a las 8:00 p.m. hora de Argentina) .

España: 01:00 hs. (De la madrugada del lunes 15 de junio) .

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Para seguir al detalle y completamente en directo las incidencias del debut de marfileños y ecuatorianos en la gran fiesta del fútbol, las señales autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos de transmisión en exclusiva de los 104 partidos de la Copa del Mundo pertenecen de forma absoluta al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. El encuentro se podrá sintonizar en vivo a través de televisión abierta por las pantallas de CDN 37clusivamente por la plataforma premium de ViX Premium.

Estados Unidos: FOX, Telemundo y mediante televisión por suscripción en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exy sus plataformas oficiales de streaming digitales.

Datos clave que debes saber antes del debut

Hambre de romper barreras: Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo tras 12 años de larga ausencia. A pesar del histórico legado dejado por leyendas de la talla de Didier Drogba o Yaya Touré, el principal objetivo de esta nueva generación de “Los Elefantes” será superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

El mejor momento de La Tri: Por su parte, la Selección de Ecuador asiste a su quinto Mundial con el pecho inflado tras firmar la mejor eliminatoria sudamericana de toda su historia, consolidándose como un equipo rocoso al que absolutamente nadie quiere enfrentar en el panorama internacional.

Carnaval en las tribunas: Se espera un marco espectacular en Filadelfia. Los aficionados marfileños pondrán la música y el baile al ritmo del clásico cántico ‘Allez les Éléphants’, mientras que la parcialidad sudamericana responderá tiñendo las gradas de amarillo, portando maquillaje facial, pelucas y las tradicionales máscaras indígenas del “Diablo Huma”.