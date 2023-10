Your browser doesn’t support HTML5 audio

No. 6 Arizona Diamondbacks vs . N° 2 Los Ángeles Dodgers

Los Filis de Filadelfia No. 4 vs. N° 1 Bravos de Atlanta

N° 5 Texas Rangers vs. N° 1 Orioles de Baltimore

N° 3 Mellizos de Minnesota vs. N° 2 Astros de Houston

Todos los tiempos del este

Sábado, 7 de octubre

Juego 1: Mellizos contra Astros (FOX)

Juego 1: Diamondbacks contra Dodgers (TBS)

Juego 1: Filis contra Bravos (TBS)

Juego 1: Rangers contra Orioles – 1 pm (FOX)

Domingo 8 de octubre

Juego 2: Twins vs Astros (FOX)

Juego 2: Rangers vs Orioles (FOX)

Lunes 9 de octubre

Juego 2: Diamondbacks contra Dodgers (TBS)

Juego 2: Filis contra Bravos (TBS)

Martes 10 de octubre

Juego 3: Astros contra Twins (FOX)

Juego 3: Orioles contra Rangers (FOX)

Miércoles, 11 de octubre

Juego 4: Astros contra Twins (FOX)*

Juego 3: Dodgers contra Diamondbacks (TBS)

Juego 3: Bravos contra Filis (TBS)

Juego 4: Orioles contra Rangers (FOX)*

Jueves, 12 de octubre

Juego 4: Dodgers contra Diamondbacks (TBS)*

Juego 4: Bravos contra Filis (TBS)*

Viernes, 13 de octubre

Juego 5: Twins vs Astros (FOX)*

Juego 5: Rangers vs Orioles (FOX)*

Sábado, 14 de octubre

Juego 5: Diamondbacks contra Dodgers (TBS)*

Juego 5: Filis contra Bravos (TBS)*

* si es necesario

Los playoffs de la MLB comenzaron el martes 3 de octubre con una serie de comodines al mejor de tres. Los cabezas de serie más altas fueron los anfitriones de cada partido de esta ronda.

Martes 3 de octubre

Juego 1: Rangers 4, Rays 0

Juego 1: Mellizos 3, Azulejos 1

Juego 1: Diamondbacks 6, Cerveceros 3

Juego 1: Filis 4, Marlins 1

Miércoles, 4 de octubre

Juego 2: Rangers 7, Rays 1

Juego 2: Mellizos 2, Azulejos 0

Juego 2: Diamondbacks 5, Cerveceros 2

Juego 2: Filis 7, Marlins 1

No. 6 Toronto Blue Jays vs. No. 3 Minnesota Twins – Los Mellizos ganaron la serie 2-0

No. 5 Texas Rangers vs. No. 4 Tampa Bay Rays – Los Rangers ganaron la serie 2-0

No. 6 Arizona Diamondbacks vs. No. 3 Milwaukee Brewers – Diamondbacks ganaron la serie 2-0