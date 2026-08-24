La República Dominicana y Haití protagonizarán el 1 de octubre de 2026 uno de los duelos más atractivos de la quinta edición de la Concacaf Nations League, en un partido que trasciende el tradicional componente de rivalidad caribeña. Para la Sedofútbol, será además una prueba de enorme exigencia en su estreno en la Liga A, la máxima categoría del torneo regional.

El encuentro está programado por Concacaf para disputarse en territorio dominicano y, de acuerdo con la información difundida por Acción Futbolera Dominicana, tendrá como escenario el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. La fecha está oficialmente confirmada por Concacaf; el horario de inicio, sin embargo, todavía no había sido anunciado por la Confederación en su calendario oficial.

Pero ¿qué hay realmente en juego? ¿Cómo funciona esta edición de la Nations League? ¿Por qué Haití llega con una dimensión competitiva diferente? ¿Qué necesita República Dominicana para avanzar? Esta es la guía de todo lo que debes saber.

República Dominicana, ante un nuevo escenario

La principal novedad para el fútbol dominicano es que la selección nacional competirá por primera vez en esta edición dentro de la Liga A, después de su ascenso desde la Liga B.

Eso cambia considerablemente el nivel de los rivales.

La Liga A reúne a 16 selecciones, aunque no todas comienzan desde la misma instancia. Los cuatro mejores equipos del ranking de Concacaf —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá— acceden directamente a los cuartos de final. Las otras 12 selecciones fueron distribuidas en dos grupos de seis.

República Dominicana quedó en el Grupo A, junto a:

Costa Rica

Haití

Trinidad y Tobago

Curazao

Nicaragua

El Grupo B está compuesto por Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

La particularidad del formato es importante: cada selección disputará solamente cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, en un sistema denominado suizo. Por eso, cada resultado tendrá un peso considerable en la clasificación.

El calendario de la Sedofútbol

República Dominicana tendrá cuatro compromisos en la fase de grupos:

24 de septiembre: República Dominicana vs. Nicaragua

27 de septiembre: Trinidad y Tobago vs. República Dominicana

1 de octubre: República Dominicana vs. Haití

4 de octubre: Nicaragua vs. República Dominicana

El calendario oficial de Concacaf confirma esas cuatro fechas y enfrentamientos.

Esto hace especialmente interesante el duelo contra Haití: será el tercer partido de la Sedofútbol en apenas diez días, y llegará después de dos compromisos exigentes.

Además, Haití llegará a Santo Domingo después de enfrentarse a Trinidad y Tobago y Costa Rica, por lo que ambos equipos tendrán ya dos partidos oficiales en las piernas cuando llegue el esperado derbi.

¿Por qué Haití representa un desafío tan grande?

Hay un dato que explica buena parte de la diferencia de contexto entre ambos equipos: Haití acaba de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los haitianos regresaron al Mundial después de una espera de casi 52 años. Su clasificación fue histórica, ya que terminaron primeros de su grupo en la tercera ronda de las eliminatorias de Concacaf y consiguieron el boleto directo.

En el Mundial, Haití quedó ubicado en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

Su participación terminó en la fase de grupos, pero el simple hecho de haber competido recientemente contra selecciones de semejante nivel aporta una experiencia internacional que no puede ignorarse.

Haití perdió 1-0 ante Escocia, cayó 3-0 frente a Brasil y cerró su participación con una derrota 4-2 ante Marruecos.

Por tanto, cuando llegue a Santo Domingo no será simplemente un rival caribeño más. Será una selección que acaba de enfrentarse en competición mundialista a tres equipos de primer nivel.

Un partido que puede tener enorme peso en la clasificación

El formato convierte cada encuentro en una especie de carrera contra el margen de error.

Los dos primeros lugares del Grupo A avanzarán a los cuartos de final. Allí se encontrarán con México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que tienen asegurada su presencia en esa ronda por su posición en el ranking.

Los cuartos de final se jugarán en noviembre mediante series de ida y vuelta. Los ganadores por marcador global avanzarán a las Finales de la Nations League, programadas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Para República Dominicana, por tanto, terminar entre los dos primeros sería un salto enorme.

No se trata únicamente de avanzar de ronda: significaría consolidar a la Sedofútbol dentro de la élite regional y competir contra algunas de las selecciones más fuertes del continente.

También está en juego evitar el descenso

La clasificación no solamente tiene premio arriba.

En la Liga A, los equipos que terminen quinto y sexto de cada grupo descenderán a la Liga B para la siguiente edición.

Eso convierte la campaña dominicana en una lucha con dos objetivos posibles: intentar entrar entre los dos primeros o, como mínimo, evitar quedar en las dos últimas posiciones.

En un grupo con Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao y Nicaragua, cada punto puede resultar determinante.

La Nations League también abre el camino hacia la Copa Oro

Hay otro incentivo importante que no debe perderse de vista.

La edición 2026-27 de la Concacaf Nations League funciona como vía de clasificación para la Copa Oro de 2027. Concacaf todavía debía anunciar los criterios exactos de clasificación, pero el reglamento establece que los cuatro equipos de la Liga A que avancen a cuartos y los cuatro equipos preclasificados tendrán una ruta directa relacionada con la Copa Oro, mientras que los equipos que no avancen a cuartos tendrán otras vías determinadas por su posición.

Por eso, la campaña tiene consecuencias que van mucho más allá del título de la Nations League.

¿Qué ocurre después del partido contra Haití?

El calendario no termina el 1 de octubre.

Después del enfrentamiento en Santo Domingo, la Sedofútbol viajará a Nicaragua para cerrar su fase de grupos el 4 de octubre.

Luego habrá que esperar la clasificación definitiva.

Los cuartos de final están previstos entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, mientras que las Finales de la Liga A se disputarán del 25 al 28 de marzo de 2027.

Mucho más que un partido

El República Dominicana-Haití tiene, además, una dimensión especial por la cercanía geográfica y cultural de ambos países.

Es un enfrentamiento que naturalmente genera atención en toda la isla, pero el contexto competitivo le añade una importancia inédita. República Dominicana estará intentando demostrar que su ascenso a la Liga A no fue circunstancial, mientras Haití llegará con el prestigio añadido de haber regresado recientemente a un Mundial.

La diferencia de experiencias recientes no significa que el resultado esté decidido. La Sedofútbol tendrá la oportunidad de jugar en casa y el partido puede convertirse precisamente en uno de esos encuentros capaces de marcar una generación.

Para el fútbol dominicano, el objetivo no debería limitarse a competir dignamente. La nueva realidad exige intentar quedarse.

Y el 1 de octubre, ante Haití, comenzará una de las pruebas más interesantes de esa transformación.

En resumen: República Dominicana jugará cuatro partidos en la fase de grupos, necesita terminar entre los dos primeros para alcanzar los cuartos de final, debe evitar las dos últimas posiciones para no descender y tiene además en juego su camino hacia la Copa Oro 2027. Haití será probablemente uno de sus exámenes más exigentes, no solo por la rivalidad, sino porque llegará a Santo Domingo con la experiencia de haber competido en el Mundial 2026.