Ecuador vs. Curazao en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y urgencias en el Grupo E del Mundial El combinado sudamericano de Sebastián Beccacece busca enderezar el rumbo ante los combativos caribeños en Kansas City. Conoce los detalles de horarios para República Dominicana, los canales de TV en vivo y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 cierra de manera oficial sus cortinas de este sábado 20 de junio con un choque intercontinental de alta tensión en el Grupo E. El espectacular Estadio Kansas City de Estados Unidos abrirá sus puertas para albergar el crucial careo entre la Selección de Ecuador y su similar de Curazao. Tras haber cosechado resultados sumamente adversos en la fecha inaugural, ambas escuadras saltarán al rectángulo verde conscientes de que se han quedado por completo sin margen de error: la victoria es una condición obligatoria si desean mantener vivas las aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Ecuador vs. Curazao?

El trascendental compromiso que pone el broche de oro a la segunda fecha de este sector se disputará este sábado 20 de junio de 2026 por la noche, en un horario estelar sumamente cómodo para toda la audiencia del Caribe. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 18:00 hs. (6:00 p.m. hora de México).

18:00 hs. (6:00 p.m. hora de México). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 20:00 hs. (8:00 p.m. de la noche en territorio dominicano).

20:00 hs. (8:00 p.m. de la noche en territorio dominicano). España: 02:00 hs. (De la madrugada del domingo 21 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura de la más alta calidad el debut de ecuatorianos y curazoleños en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas son:

República Dominicana: La transmisión de forma oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenece en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar del partido completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX Premium.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y FOX One.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Sabor amargo en el último suspiro: Ecuador no tuvo el estreno deseado en el Mundial 2026 tras caer por la mínima (1-0) ante Costa de Marfil. El bando tricolor desperdició múltiples ocasiones claras de gol y terminó pagando el precio en el minuto 90 tras una anotación de Amad Diallo, obligando al DT Sebastián Beccacece a ajustar con urgencia la efectividad de sus atacantes.

Hazaña caribeña entre la tormenta: Por su parte, la Selección de Curazao vivió un hito imborrable para su nación al disputar el primer compromiso mundialista de toda su trayectoria histórica. A pesar de verse avasallados por la maquinaria de Alemania con un inapelable 7-1, los caribeños pueden presumir con orgullo el haber anotado un gol transitorio gracias al acierto de Livano Comenencia, que en su momento puso el 1-1 parcial en el marcador.

Obligación absoluta de la jerarquía: El bando sudamericano llega bajo una inmensa presión de la prensa de su país, obligados a hacer valer el peso específico de sus figuras individuales que militan en la élite europea para no consumar un fracaso prematuro en la Fase de Grupos.