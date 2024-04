Horario de la serie (todos los horarios del este)

Juego 1: sábado 20 de abril en Cleveland (1 pm ET, ESPN)

Juego 2: lunes 22 de abril en Cleveland (7 pm ET, NBA TV)

Juego 3: jueves 25 de abril en Orlando (7 pm ET, NBA TV)

Juego 4: sábado 27 de abril en Orlando (1 pm ET, TNT)

Juego 5: martes 30 de abril en Cleveland (TBD)*

Juego 6: viernes 3 de mayo en Orlando (TBD)*

Juego 7 : domingo 5 de mayo en Cleveland (por determinar)*

*si es necesario