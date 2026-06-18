Escocia vs. Marruecos en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y vibrante batalla en el Grupo C El sorprendente líder del sector mide sus fuerzas ante los inspirados Leones del Atlas en territorio estadounidense. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de televisión en vivo y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este viernes 19 de junio con un enfrentamiento intercontinental cargado de mística y cuentas pendientes en el Grupo C. El césped del Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, abrirá sus imponentes puertas para albergar el crucial careo entre las selecciones de Escocia y Marruecos. Tras los impactantes resultados registrados en la fecha inaugural de este sector, que también integran las escuadras de Brasil y Haití, este compromiso cobra una relevancia verdaderamente definitiva en las aspiraciones de ambos países para sellar su boleto a los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Escocia vs. Marruecos?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda fecha de este sector se disputará este viernes 19 de junio de 2026 en la plaza de Foxborough, en un horario estelar sumamente cómodo para el público del Caribe. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 16:00 hs. (4:00 p.m.).

16:00 hs. (4:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 18:00 hs. (6:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano).

18:00 hs. (6:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano). España: 00:00 hs. (Medianoche / Madrugada del sábado 20 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con la mayor nitidez de transmisión el careo entre británicos y africanos en la gran fiesta del balompié, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: La transmisión de forma oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenece en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por suscripción en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible en streaming a través de la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Liderando contra todo pronóstico: La Selección de Escocia arribará al Gillette Stadium portando la sorpresiva etiqueta de líder absoluto del Grupo C. Los británicos consiguieron descorchar su participación veraniega amarrando una valiosa victoria por la mínima frente a Haití gracias a una solitaria anotación de John McGinn, cortando así una sequía de triunfos en Mundiales que se arrastraba desde la edición de Italia 1990.

Chapa de candidatos ratificada: Por su parte, la Selección de Marruecos ratificó por qué está firmemente establecida dentro del Top 10 del Ranking Mundial de la FIFA tras pegarle un tremendo susto a la pentacampeona del mundo, Brasil, en el debut. Los Leones del Atlas igualaron 1-1 ante la Canarinha gracias a un gol de Ismael Saibari, dejando incluso la sensación de que pudieron llevarse los tres puntos debido a su incesante volumen ofensivo.

El recuerdo de un cruel antecedente: En el seno del vestuario escocés se respira un aire de revancha histórica. El único e inmediato antecedente entre estas dos naciones en Copas del Mundo se remonta a la Fase de Grupos de Francia 1998, jornada en la que los marroquíes le pasaron por encima a Escocia con un contundente $3-0$ gracias a los goles de Salaheddine Bassir y Abdeljalil Hadda. Curiosamente, a pesar del abultado resultado, ambas naciones terminaron eliminadas de la mano en aquella ocasión por detrás de Brasil y Noruega.