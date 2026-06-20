España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y urgencias de La Roja en el Grupo H Los dirigidos por Luis de la Fuente buscan sacudirse el amargo empate del debut enfrentando a los intensos "Hijos del Desierto". Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de TV en vivo y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este domingo 21 de junio con un enfrentamiento de altísima presión y dramatismo absoluto en el Grupo H. El vanguardista Estadio de Atlanta, Estados Unidos, se vestirá de gala para albergar el crucial careo entre las selecciones de España y Arabia Saudita. Al haber cosechado inesperados empates en la jornada inaugural dentro de una zona sumamente espinosa que completan Uruguay y Cabo Verde, ambas escuadras saltarán al rectángulo verde sabiendo que quedarse con los tres puntos es una obligación de carácter urgente para no comprometer el boleto a los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan España vs. Arabia Saudita?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda fecha de este sector se disputará este domingo 21 de junio de 2026 en territorio estadounidense, en un horario ideal para disfrutar en familia durante el almuerzo caribeño. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 10:00 a.m.

10:00 a.m. República Dominicana / Estados Unidos (Este): 12:00 p.m. (Mediodía en territorio dominicano).

12:00 p.m. (Mediodía en territorio dominicano). España: 18:00 hs. (6:00 p.m. hora peninsular).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura premium el debut de astros europeos y asiáticos en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX Premium.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ y las pantallas de TVE.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Un jarro de agua fría inesperado: España arribó al certamen ostentando el cartel de ser una de las máximas favoritas al título, pero su estreno fue una desilusión colectiva al no poder pasar de un pálido empate 0-0 ante Cabo Verde. El seleccionador Luis de la Fuente reconoció la falta de pegada: “Deberíamos haber ganado por todo lo que generamos, pero nos faltó frescura y eficacia. Aquí no hay rivales pequeños”.

El dilema de las joyas ofensivas: Toda la atención de los medios españoles se centra en la figura de Lamine Yamal. El habilidoso extremo del FC Barcelona apenas disputó 20 minutos en la segunda mitad del debut debido a una dosificación física, pero se perfila para saltar como titular este domingo junto a Dani Olmo. Por su parte, Nico Williams sigue trabajando al margen y no iniciaría en el once.

Carácter y mística saudí: Arabia Saudita demostró que su histórica victoria ante Argentina en 2022 no fue una casualidad. Los asiáticos sumaron un valioso punto en la primera fecha al empatar 1-1 contra la poderosa Uruguay de Marcelo Bielsa, y su estrella Salem Al-Dawsari advirtió que no vinieron de paseo: “Mostramos el carácter saudí; vinimos aquí para clasificar, no sólo para participar”.