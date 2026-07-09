España vs. Bélgica: Horario, dónde ver en vivo y Cuartos de Final del Mundial 2026 La "Furia Roja" expone su histórica e imbatible muralla defensiva ante unos "Diablos Rojos" que recuperaron todo su poder de fuego. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante en las pantallas internacionales y entra de lleno en su etapa más selecta, dramática y definitiva de eliminación directa. Este viernes 10 de julio, el moderno, vanguardista y abarrotado SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, California, se vestirá de gala para albergar uno de los choques más atractivos, pasionales y esperados de la ronda de los cuartos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de España y Bélgica. Al encontrarse ambas potencias del Viejo Continente en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor mañana en el rectángulo verde, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia las semifinales.

¿A qué hora juegan España vs. Bélgica?

El trascendental compromiso correspondiente al primer turno de la cartelera del viernes de los cuartos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio californiano en un horario vespertino ideal para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 12:00 p.m.

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 21:00 hs. (9:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: Las pantallas de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Noticias de última hora de las selecciones

Una muralla indomable vestida de Rojo: España atraviesa uno de los mejores momentos asociativos de la competencia. Tras golear 3-0 a Austria, el bando de Luis de la Fuente viene de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo por 1-0 con un agónico gol de Mikel Merino. Además de los resultados, la Roja presume de un registro histórico que impresiona al plano internacional: acumula cinco partidos consecutivos sin recibir goles en este Mundial, una racha que, sumada al cierre de la edición anterior, le permitió establecer un récord de seis encuentros seguidos con el arco invicto en Copas del Mundo. El desequilibrio de Lamine Yamal y la conducción de Pedri alimentan la ilusión de regresar a semifinales por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Los Diablos Rojos y un ataque demoledor: Por su parte, la Selección de Bélgica bajo las órdenes de Rudi García comenzó el torneo con algunas dudas entrelíneas tras igualar ante Egipto e Irán, pero reaccionó con una furia implacable. Protagonizaron una espectacular remontada frente a Senegal en dieciseisavos y luego mostraron todo su potencial al triturar 4-1 al coanfitrión Estados Unidos en octavos de final. Con Charles De Ketelaere en estado de gracia tras firmar un doblete, secundado por Hans Vanaken y la potencia de Romelu Lukaku, los belgas acumulan 13 goles en sus últimos cinco juegos y llegan con la confianza por las nubes.