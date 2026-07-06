Estados Unidos vs. Bélgica: Horario, dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial 2026 El "Team USA" de Mauricio Pochettino busca hacer valer su localía ante los impredecibles "Diablos Rojos" de Rudi García. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha indomable en las pantallas internacionales y entra de lleno en su etapa más dramática, pasional y definitiva de eliminación directa. Este lunes 6 de julio, el espectacular, moderno y techado Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso electrizante correspondiente a la ronda de los octavos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Estados Unidos y Bélgica. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor margen de error entrelíneas, este juego promete paralizar las pantallas en busca de un boleto directo hacia la ronda de los ocho mejores.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bélgica?

El trascendental compromiso correspondiente al segundo turno de la cartelera del lunes de los octavos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar de la tarde ideal para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:30 hs. (1:30 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:30 hs. (3:30 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 21:30 hs. (9:30 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible a través de las señales de ESPN y la plataforma digital de Disney+.

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA, HBO Max y Westwood One Sports.

España: Las pantallas premium de DAZN Mundial.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Convocatoria de gala norteamericana: El estratega argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, encarará esta llave eliminatoria definitiva con una lista estelar de 27 futbolistas encabezada por el atacante del AC Milan, Christian Pulisic, el mediocampista de la Juventus, Weston McKennie, y el central Chris Richards. Pese a las notorias ausencias en el esquema base de hombres como Tyler Adams o Diego Luna, las Barras y las Estrellas apuestan por la localía y la velocidad por las bandas para doblegar al sinodal de la UEFA.

Bajas sensibles en el campamento europeo: Por su parte, la Selección de Bélgica bajo las órdenes de Rudi García llega con la sensible e importante ausencia de Romelu Lukaku. El veterano delantero del Nápoles se encuentra descartado debido a una lesión de larga duración en el tendón de la corva, por lo que el peso ofensivo recaerá por completo en la inventiva y desequilibrio de Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y Charles De Ketelaere.