Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: Horario, dónde ver en vivo la Eliminatoria de 32 del Mundial 2026 El "Team USA" de Mauricio Pochettino busca hacer valer su localía ante una combativa escuadra balcánica experta en dar grandes campanazos mundiales. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante en las pantallas internacionales y entra de lleno en sus instancias más dramáticas y electrizantes. Este miércoles 1 de julio, el vanguardista, moderno y abarrotado Estadio de San Francisco (Levi’s Stadium) de Santa Clara, California, se vestirá de manteles largos para albergar uno de los compromisos de eliminación directa más llamativos y pasionales de la ronda de los dieciseisavos de final: el choque entre el coanfitrión Estados Unidos y la sorprendente escuadra de Bosnia y Herzegovina. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia de “matar o morir” sin el menor mañana reglamentario, este juego promete paralizar las pantallas en busca de un boleto directo hacia los octavos de final.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de la jornada de playoffs de la justa de la FIFA se disputará en territorio californiano en un horario nocturno estelar de lujo, ideal para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 04:00 hs. (De la madrugada del jueves 2 de julio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible de forma exclusiva en streaming a través de la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: Las pantallas premium de DAZN Spain.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Estilo vistoso con localía fuerte: Estados Unidos asiste a los dieciseisavos de final tras adueñarse de la primera plaza del Grupo D con seis unidades. La escuadra bajo el mando táctico del argentino Mauricio Pochettino llamó poderosamente la atención del plano internacional gracias a un fútbol de alto vuelo repleto de presión alta, intensidad y variedad de movimientos, despachando 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia antes de dosificar piezas con una caída 2-3 ante Turquía. La única gran duda pasa por las molestias musculares del volante Cristian Roldán.

El gen de los batacazos balcánicos: Por su parte, la Selección de Bosnia y Herzegovina ha hecho historia absoluta al meterse por primera vez a los playoffs mundialistas. Los dirigidos por Sergej Barbarez avanzaron como uno de los mejores terceros del Grupo B con cuatro unidades, tras rasparle un empate 1-1 al coanfitrión Canadá, caer ante Suiza y consumar la hazaña en la última jornada batiendo 3-1 a Qatar con Edin Džeko en la punta. Además, cargan con la chapa de haber eliminado a la tetracampeona Italia en el repechaje europeo.