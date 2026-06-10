Estados Unidos vs. Paraguay en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut del “Team USA” en Los Ángeles El "Team USA" inicia su camino mundialista en una de las sedes con mayor sabor futbolístico. Consulta los horarios oficiales, los canales de TV para República Dominicana, México y EE. UU., y las últimas novedades antes del pitazo inicial.

La Selección de los Estados Unidos inicia oficialmente su gran sueño veraniego. El combinado de las barras y las estrellas hace su presentación en la Copa del Mundo 2026 como coanfitrión frente a la siempre durísima Selección de Paraguay, en un marco inmejorable: el Estadio Los Ángeles. Es el arranque del Grupo D y los dirigidos por Mauricio Pochettino quieren dar un golpe de autoridad sobre la mesa desde el primer día.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay?

El partido se disputará este viernes 12 de junio de 2026 en el moderno Estadio Los Ángeles, una plaza vibrante que promete un lleno absoluto. Revisa el horario según tu ubicación:

México (Centro): 19:00 hs.

19:00 hs. República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs.

21:00 hs. España: 03:00 hs. (Del sábado 13 de junio)

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Sigue las transmisiones oficiales de este imperdible choque del Grupo D por las siguientes plataformas:

República Dominicana: Transmisión exclusiva de Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Míralo en televisión abierta por CDN 37 y en cable por CDN Deportes.

México: Canal 5, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX Premium.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Tubi y FOX One.

España: DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del debut

El efecto Pochettino: Al ser país sede, EE. UU. no disputó eliminatorias. El estratega argentino Mauricio Pochettino ha preparado al plantel a base de partidos amistosos exigentes para llegar en plenitud física y mental.

El regreso de la Albirroja: Paraguay vuelve a saborear una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia (su última participación fue en Sudáfrica 2010). Clasificaron de manera directa tras amarrar un meritorio sexto puesto en las eliminatorias de la CONMEBOL.

Un antecedente fresco: Ambas escuadras se vieron las caras recientemente en noviembre de 2025 en un choque amistoso donde los estadounidenses se llevaron la victoria por 2-1.