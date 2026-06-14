Francia vs. Senegal en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del choque en el Grupo I "Les Bleus" inician su travesía mundialista en Nueva Jersey enfrentando a unos indomables africanos con sed de repetir hazañas históricas. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de transmisión en vivo y las últimas novedades.

El apasionante banderazo de salida de las acciones del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar este martes 16 de junio en uno de los recintos más icónicos e imponentes de la justa norteamericana. El imponente MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, abrirá sus puertas para albergar el esperado careo entre la subcampeona del mundo, Francia, y el siempre peligroso y veloz combinado de Senegal. Se trata del inicio formal de la actividad en uno de los sectores más espinosos y complejos de todo el certamen veraniego, compartiendo zona junto a los seleccionados de Irak y Noruega.

¿A qué hora juegan Francia vs. Senegal?

El compromiso correspondiente a la jornada inaugural del sector se disputará este martes 16 de junio de 2026 bajo el espectacular ambiente del MetLife Stadium. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:00 hs. (1:00 p.m. hora de México).

13:00 hs. (1:00 p.m. hora de México). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. hora en territorio dominicano).

15:00 hs. (3:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 21:00 hs. (9:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir en directo y sin perderte un solo segundo de las incidencias del debut de los galos y los africanos en la gran cita, las señales de pantalla autorizadas son:

República Dominicana: La transmisión de forma oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenece al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás sintonizar el choque completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por suscripción en las pantallas de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming por la plataforma ViX.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Datos clave que debes saber antes del debut

Un recuerdo que estremece la historia: En el campamento africano el ambiente desborda motivación pura. Senegal arriba a este debut con la firme intención de evocar la mística de Corea-Japón 2002, edición en la que dieron el gran campanazo de la historia del fútbol al derrotar a una Francia que en aquel momento defendía la corona del mundo.

Profundidad de renombre mundial: A diferencia de procesos anteriores, la selección comandada por Didier Deschamps presume de una plantilla tan obscenamente repleta de talento que se dio el lujo de dejar fuera de la convocatoria final a estrellas de la talla de Eduardo Camavinga (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Tottenham) y Kingsley Coman (Al-Nassr).

Renovación e individualidades de gala: Francia inicia el torneo con el desequilibrio de Kylian Mbappé y cobijando a su nueva gran estrella, Ousmane Dembélé, futbolista del PSG de Francia que aterriza en la justa norteamericana portando orgullosamente el cartel de ser el último ganador del Balón de Oro.