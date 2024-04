Gran Premio de China 2024: Cómo ver la próxima carrera de F1 sin cable Para los espectadores americanos, los horarios pueden resultar un tanto inconvenientes, ya que la carrera principal comenzará a las 2:55 am ET del domingo por la mañana. Pero no se preocupen, aquí les contamos cómo ver toda la emoción de la F1 este fin de semana.

Los fanáticos de la Fórmula 1 están a punto de vivir otra emocionante jornada con el Gran Premio de China 2024. Esta carrera, que marca el regreso del evento a China desde 2019, promete ser un espectáculo lleno de acción en el Circuito Internacional de Shanghai. Fecha y Hora: Fecha: Domingo 21 de abril de 2024

Domingo 21 de abril de 2024 Hora de Carrera: 2:55 am ET / 11:55 pm PT

2:55 am ET / 11:55 pm PT Ubicación: Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai, China

Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai, China Canal de Televisión: ESPN

ESPN Transmisión: ESPN+ Para aquellos que se preguntan en qué canal podrán sintonizar el Gran Premio de China, la respuesta es ESPN. Este canal, que será el hogar de la F1 durante esta temporada, transmitirá 18 de las 24 carreras, mientras que las restantes estarán disponibles en ESPN2. Además, 16 de estas carreras serán transmitidas en ESPN+ en 2024. Si eres un “cortador de cable” y buscas opciones para ver la F1 sin necesidad de suscribirte a un servicio tradicional de televisión por cable, tienes varias alternativas: Hulu + TV en Vivo: Este servicio de transmisión ofrece acceso a ABC, ESPN y ESPN2, así como a ESPN+, lo que te permitirá disfrutar de todas las carreras de F1. Además, incluye Disney+ y acceso a la biblioteca de contenido de Hulu. ESPN+: Con una suscripción a ESPN+, tendrás acceso a contenido exclusivo de ESPN, incluyendo eventos en vivo como el Gran Premio de China. Puedes transmitir ESPN+ a través de múltiples dispositivos. F1 TV Pro: Esta opción te permite ver todas las carreras de F1 en vivo, junto con las prácticas, las clasificaciones y otros programas relacionados. Puedes suscribirte mensualmente o por toda la temporada. Si estás en Estados Unidos y prefieres acceder a transmisiones gratuitas de F1 sin depender de los servicios de ESPN, hay opciones disponibles, como ServusTV en Luxemburgo. Para acceder a estas transmisiones desde fuera de Luxemburgo, puedes utilizar una VPN para enmascarar tu ubicación y disfrutar del contenido. Con estas opciones, los fanáticos de la Fórmula 1 en Estados Unidos pueden disfrutar del Gran Premio de China 2024 sin perderse ni un segundo de la acción en la pista. ¡Que comience la emoción!