Guía del GP de Gran Bretaña 2026: Horarios para República Dominicana, calendario y formato La Fórmula 1 aterriza en la cuna del automovilismo mundial con el regreso del formato Sprint. George Russell busca cazar al líder Kimi Antonelli, mientras Franco Colapinto y Checo Pérez van por la revancha.

La gira europea de la Fórmula 1 no concede un solo segundo de tregua. Tras el vibrante e inesperado desenlace del Gran Premio de Austria, el Gran Circo desembarca este fin de semana en uno de los altares más sagrados y veloces del automovilismo mundial: el Circuito de Silverstone, sede oficial del Gran Premio de Gran Bretaña 2026. Esta novena cita del campeonato del mundo de la FIA adquiere un tinte de máxima exigencia para las escuderías, ya que marcará el regreso del electrizante formato Sprint, el primero de la temporada en suelo europeo.

Construido originalmente sobre las pistas de un aeródromo militar de la Segunda Guerra Mundial—y siendo el escenario que albergó la primera carrera en la historia de la categoría el 13 de mayo de 1950—, Silverstone pondrá a prueba la potencia máxima de los motores y el diseño aerodinámico de los monoplazas con sus míticos y veloces enlazados de curvas como Maggotts, Becketts y Abbey. La pista cuenta con una longitud de 5.891 kilómetros, y la carrera del domingo estará pactada a un total de 52 vueltas (306.198 km de distancia total), bajo el imponente récord de vuelta que aún ostenta el británico Lewis Hamilton desde la temporada 2019 (1:27.369).

Horarios oficiales del GP de Gran Bretaña 2026 para la República Dominicana

Para que la fanaticada del motor en el país no se pierda un solo segundo de la actividad en la pista, aquí te presentamos el cronograma y los horarios oficiales, adaptados minuciosamente a la hora de Santo Domingo (huso horario de RD):

Viernes 3 de julio

Práctica Libre 1 (FP1): 07:30 a.m.

07:30 a.m. Clasificación Sprint (Shootout): 11:30 a.m.

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint (17 vueltas): 07:00 a.m.

07:00 a.m. Clasificación Principal (Qualy): 11:00 a.m.

Domingo 5 de julio

Gran Premio de Gran Bretaña (Carrera): 10:00 a.m.

¿Dónde ver en vivo en RD?: Toda la actividad en directo, los tiempos de la App oficial y las transmisiones en vivo estarán disponibles a través de las pantallas de ESPN, la plataforma de streaming Disney+ y el servicio global F1TV Pro.

Las claves deportivas: Guerra civil en Mercedes y urgencia latina

El asfalto británico será el escenario de un auténtico choque de trenes en la cima del campeonato de pilotos. El italiano Andrea Kimi Antonelli se mantiene firme en el liderato del Mundial con su Mercedes, pero su compañero de equipo, George Russell, llega con la moral por las nubes tras conquistar la victoria en Spielberg. Russell ha recortado la distancia a solo 40 puntos y buscará aprovechar el masivo aliento de las gradas británicas para asestarle un golpe definitivo al campeonato de Antonelli. Al acecho de ambos se encuentra Lewis Hamilton, quien a bordo de su Ferrari SF-26 espera revivir sus jornadas de gloria en una pista que domina a la perfección.

Por otra parte, la delegación latinoamericana viaja a Gran Bretaña con sed de revancha tras una amarga cosecha en el trazado de Austria. El joven y talentoso piloto argentino Franco Colapinto saltará una vez más a los mandos de su monoplaza del equipo Alpine, enfocado en exprimir al máximo el ritmo de carrera de la escudería francesa para rasguñar la zona de puntos en el Sprint y en la carrera dominical. Asimismo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez buscará dejar atrás los severos dolores de cabeza causados por los problemas de refrigeración en el Cadillac, confiando en que el nuevo paquete aerodinámico del equipo americano responda de forma óptima en las exigentes curvas rápidas de Inglaterra. ¡Se avecina un fin de semana de pura adrenalina y alta velocidad!

Calendario completo de la F1 2026

Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio

Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio

Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio

Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto

Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre

Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre

Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre