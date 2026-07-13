Guía del MLB All-Star Game 2026 en Filadelfia: Cuadro de rosters y calendario de actividades Con los rosters cerrados y los lineups titulares listos tras el cierre de elecciones, te dejamos el fixture oficial de eventos de MLB y las escuadras completas de la Americana y la Nacional.

Las festividades del Clásico de Mitad de Temporada de las Grandes Ligas han entrado de lleno en su etapa definitiva. Con el proceso de votaciones de los fanáticos totalmente cerrado y archivado, las planillas operativas de ambas ligas han quedado blindadas con rosters de 32 peloteros anunciados oficialmente desde el pasado 4 de julio. La edición número 96 del All-Star Game no solo es un partido de béisbol, sino una vitrina anual que paraliza el negocio de las Mayores y reúne las narrativas más apasionantes de la campaña. A continuación, te presentamos la guía oficial libre de especulaciones para repasar las alineaciones titulares confirmadas y la agenda para no perderse nada del espectáculo en Pensilvania.

Lineups Titulares Confirmados para el All-Star Game 2026

Posición Titular Liga Americana (John Schneider) Titular Liga Nacional (Dave Roberts) Receptor (C) Shea Langeliers (Athletics) Drake Baldwin (Braves) Primera Base (1B) Vladimir Guerrero Jr. (Blue Jays) Freddie Freeman (Dodgers) Segunda Base (2B) Ernie Clement (Blue Jays) Ozzie Albies (Braves) Tercera Base (3B) Junior Caminero (Rays) Max Muncy (Dodgers) Campocorto (SS) Bobby Witt Jr. (Royals) CJ Abrams (Nationals) Jardinero (OF) Mike Trout (Angels) Brandon Marsh (Phillies) Jardinero (OF) Byron Buxton (Twins) Juan Soto (Mets) Jardinero (OF) Aaron Judge (Yankees) Andy Pages (Dodgers) Bateador Designado (DH) Yordan Álvarez (Astros) Shohei Ohtani (Dodgers – Lesionado)

Calendario de Actividades Oficial del MLB All-Star 2026

La agenda del fin de semana de las estrellas se ha estructurado de forma lineal para el deleite de la fanaticada. Repasa los horarios oficiales fijados para las transmisiones televisivas en la región caribeña:

10 de julio: HBCU Swingman Classic (Celebrado a las 7:00 p.m. ET por las señales internacionales de MLB Network).

HBCU Swingman Classic (Celebrado a las 7:00 p.m. ET por las señales internacionales de MLB Network). 12 de julio: MLB All-Star Futures Game / Juego de Futuras Estrellas (Llevado a cabo a las 12:00 p.m. mediodía ET por NBC, donde vio acción la armada de prospectos dominicanos).

MLB All-Star Futures Game / Juego de Futuras Estrellas (Llevado a cabo a las 12:00 p.m. mediodía ET por NBC, donde vio acción la armada de prospectos dominicanos). 12 de julio: All-Star 3-on-3 (Nuevo evento temático escenificado inmediatamente después del juego de prospectos).

All-Star 3-on-3 (Nuevo evento temático escenificado inmediatamente después del juego de prospectos). 13 de julio (HOY): MLB Home Run Derby / Festival de Jonrones (Fijado de forma espectacular para las 8:00 p.m. de la noche ET bajo la transmisión exclusiva de la plataforma de Netflix).

MLB Home Run Derby / Festival de Jonrones (Fijado de forma espectacular para las 8:00 p.m. de la noche ET bajo la transmisión exclusiva de la plataforma de Netflix). 14 de julio (MAÑANA): Alfombra Roja de las Estrellas (Transmisión en vivo a las 2:00 p.m. ET por MLB Network).

Alfombra Roja de las Estrellas (Transmisión en vivo a las 2:00 p.m. ET por MLB Network). 14 de julio (MAÑANA): 96to. MLB All-Star Game (El partido estelar arranca oficialmente a las 8:00 p.m. de la noche ET por la señal abierta de Fox en EE. UU. y las pantallas de CDN).

Un Antecedente de Locura en la Edición Anterior

La escuadra de la Liga Nacional saltará al Citizens Bank Park con la misión de defender la corona conquistada en el clásico de 2025 en Atlanta. Aquella edición pasó a los libros de oro de la FIFA y MLB por finalizar empatada 6-6 tras las nueve entradas reglamentarias, forzando por primera vez en la historia un desempate bajo el formato de “swing-off” (ronda de jonrones individuales en el plato). El slugger local Kyle Schwarber se vistió de héroe y MVP al despachar 3-2 en la tanda definitiva al mexicano Jonathan Aranda.