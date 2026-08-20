El torneo se disputará en el Palacio de Voleibol “Prof. Ricardo Gioriber Arias” y reunirá a ocho selecciones: República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México, Cuba, Trinidad y Tobago y Costa Rica.

La competencia representa uno de los primeros grandes pasos del voleibol femenino de la región en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cuándo se juega?

El Campeonato Continental comienza este viernes 21 de agosto.

La fase del Campeonato Continental se extenderá hasta el 26 de agosto, mientras que la definición del proceso olímpico de NORCECA continuará el 28 y 29 de agosto con el clasificatorio continental.

Por eso, aunque la actividad de las selecciones se concentra inicialmente entre el 21 y el 26, el 28 y 29 serán fechas fundamentales para determinar quién consigue el boleto olímpico de la región.

¿Quiénes participan?

Las ocho selecciones son:

República Dominicana

Estados Unidos

Canadá

Puerto Rico

Cuba

México

Costa Rica

Trinidad y Tobago

Estados Unidos llega con una condición particular: al ser el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, no ocupa una de las plazas que avanzarán al clasificatorio olímpico de NORCECA.

¿Qué necesita República Dominicana?

Las Reinas del Caribe necesitan terminar entre los cuatro mejores equipos elegibles del Campeonato Continental para avanzar al clasificatorio olímpico.

La fase decisiva tendrá semifinales el viernes 28 de agosto:

1.º lugar vs. 4.º lugar

2.º lugar vs. 3.º lugar

Los ganadores de esas semifinales se enfrentarán el sábado 29 de agosto por el título del clasificatorio y por el boleto olímpico.

¿Cuántos boletos olímpicos están en juego?

Aquí está uno de los puntos que puede generar confusión.

El Campeonato Continental NORCECA no entrega dos boletos olímpicos.

El proceso regional contempla una plaza olímpica. Los cuatro mejores equipos elegibles del Campeonato Continental avanzarán al Clasificatorio Olímpico Continental, y el ganador de ese torneo será quien consiga el boleto de NORCECA para Los Ángeles 2028.

Por tanto, para las Reinas del Caribe el camino es:

Top 4 del Continental → semifinal → final → ganar el clasificatorio → Los Ángeles 2028.

¿Qué más está en juego?

Además de la ruta olímpica, el Campeonato Continental entregará tres plazas para el Campeonato Mundial Femenino FIVB 2027.

Esto significa que el torneo tiene consecuencias importantes incluso para las selecciones que no consigan avanzar hasta la final del clasificatorio olímpico.

¿Contra quién debuta República Dominicana?

Las Reinas del Caribe comenzarán su participación frente a Costa Rica, el viernes 21 de agosto.

El partido está programado para las 8:00 de la noche, en el Palacio de Voleibol Ricardo “Gioriber” Arias.

Para República Dominicana será el primer paso en la defensa de la corona continental conquistada en 2023.

¿Dónde se jugará?

Todos los partidos se desarrollarán en el Palacio de Voleibol “Prof. Ricardo Gioriber Arias”, en Santo Domingo.

El escenario acaba de recibir una importante actividad deportiva durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y vuelve a convertirse en la casa de las Reinas del Caribe para otra competencia internacional.

¿Dónde ver el NORCECA 2026?

La transmisión en República Dominicana estará a cargo de CDN Deportes.

La propia cadena anunció que será la casa de las Reinas del Caribe durante el Campeonato Continental NORCECA 2026, del 21 al 29 de agosto.

Por televisión, los aficionados podrán seguir la cobertura de CDN Deportes. La disponibilidad del canal dependerá del proveedor de televisión contratado.

También conviene estar atentos a las plataformas digitales de CDN Deportes y de Las Reinas del Caribe, especialmente para transmisiones, fragmentos, resultados y contenido complementario.

¿Se podrá ver por YouTube?

No está confirmado oficialmente que todos los partidos del NORCECA 2026 vayan a transmitirse completos por YouTube.

CDN Deportes y el voleibol dominicano sí han utilizado anteriormente YouTube para transmitir partidos internacionales. En torneos NORCECA anteriores, CDN Deportes informó que determinados encuentros podían seguirse por el canal de YouTube de las Reinas del Caribe.

Sin embargo, para esta edición de 2026, la información oficial disponible confirma a CDN Deportes como plataforma de televisión, pero no permite afirmar que todos los encuentros estarán disponibles gratuitamente y en directo por YouTube.

Por eso, la opción segura para los aficionados dominicanos es CDN Deportes, mientras se esperan anuncios específicos sobre las transmisiones digitales de cada jornada.

¿Por qué es tan importante para las Reinas?

República Dominicana llega como campeona defensora del torneo continental y acaba de conquistar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El objetivo ahora es mucho mayor: utilizar la condición de local para mantenerse entre las mejores cuatro del torneo, alcanzar el clasificatorio olímpico y ganar la única plaza de NORCECA disponible para Los Ángeles 2028.

La oportunidad, además, llega frente a su público y en un escenario que las jugadoras conocen perfectamente.

El calendario que deben seguir los fanáticos

21 de agosto: inicio del Campeonato Continental NORCECA.

21-26 de agosto: fase del Campeonato Continental.

28 de agosto: semifinales del Clasificatorio Olímpico Continental.

29 de agosto: partido por el oro y definición del boleto olímpico.

En otras palabras, el 29 de agosto puede convertirse en una de las fechas más importantes del voleibol femenino dominicano en este ciclo olímpico.

El camino a Los Ángeles

Las Reinas del Caribe no necesitan solamente ganar el Campeonato Continental para asegurar su presencia olímpica.

Necesitan primero colocarse entre los cuatro mejores equipos elegibles y después ganar el Clasificatorio Olímpico Continental de NORCECA.

El premio final es enorme: una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y todo comienza este viernes en Santo Domingo.