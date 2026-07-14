Inglaterra vs. Argentina: Horario, dónde ver en vivo y Semifinales del Mundial 2026 Los "Tres Leones" de Jude Bellingham miden sus credenciales ante la vigente campeona del mundo liderada por Lionel Messi en un choque de titanes. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante en las pantallas internacionales e ingresa de lleno en su etapa más dramática, pasional y selectiva. Este miércoles 15 de julio, el vanguardista, moderno y abarrotado Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) de Georgia, Estados Unidos, se vestirá de gala para albergar el cierre oficial de las semifinales: un auténtico clásico de clásicos del balompié internacional entre las selecciones de Inglaterra y Argentina. Al encontrarse ambas potencias frente a frente en una llave eliminatoria definitiva de “matar o morir” directo sin el menor margen de error en el rectángulo verde, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca del último boleto hacia la gran final.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Argentina?

El trascendental compromiso correspondiente al segundo boleto de las semifinales de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar de la tarde perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 13:00 hs. (1:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 15:00 hs. (3:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 21:00 hs. (9:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias de esta electrizante semifinal completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible en televisión abierta por TV AZTECA, TUDN, Canal 5, Las Estrellas, Canal 9 y en streaming mediante la plataforma de ViX.

Estados Unidos: FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One y la señal premium de Peacock.

España: Las pantallas premium de DAZN Mundial.

Noticias de última hora de las selecciones

Los británicos arrastran un enorme desgaste físico: Inglaterra avanzó a semifinales tras batir 2-1 a Noruega en una extenuante prórroga en Miami, donde Jude Bellingham se vistió de héroe con un doblete salvador para llegar a seis tantos. A pesar de la euforia, el campamento de Thomas Tuchel está encendido por las alarmas físicas: Declan Rice salió tocado en el entretiempo, Ezri Konsa terminó con evidentes problemas musculares y el grupo dispondrá de muy pocas horas de descanso. Para colmo, el cruce de palabras entre Tuchel y Bellingham por la alta exigencia física ha metido tensión entrelíneas en la interna.

La Scaloneta apela a su mística y al oficio de sufrir: Por su parte, la Selección de Argentina también requirió del tiempo suplementario para despachar 3-1 a Suiza en un cotejo sumamente cerrado. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez firmaron los goles del pase. Pensando en frenar la velocidad británica, el director técnico Lionel Scaloni planea mutar su pizarrón a una rocosa línea de cinco defensores en el fondo. La gran noticia es que Cristian Romero y Leandro Paredes no presentan lesiones tras salir tocados, mientras que el capitán Lionel Messi (máximo artillero de la Copa con 8 dianas) guardó absoluto reposo para saltar al césped de Atlanta al cien por ciento de sus capacidades.