Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y debut estelar en el Grupo L Los Tres Leones de Thomas Tuchel inician su andadura mundialista en Texas midiendo fuerzas ante los combativos balcánicos. Conoce los detalles de transmisión exclusivos para República Dominicana, la guía de horarios oficiales y las últimas novedades.

El telón del Grupo L de la Copa del Mundo 2026 se levanta con uno de los choques más electrizantes, atractivos y esperados de toda la primera jornada de la fase de grupos. Este miércoles 17 de junio, el imponente y tecnológico AT&T Stadium de Arlington, Texas, se vestirá de gala para albergar el cara a cara entre dos auténticos colosos del fútbol europeo: la Selección de Inglaterra y su similar de Croacia. Encuadradas en un sector de pronóstico reservado que completan las escuadras de Ghana y Panamá, ambas potencias inician su travesía veraniega conscientes de que dar un golpe de autoridad en el estreno dictará el destino del liderato de la zona.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Croacia?

El trascendental compromiso correspondiente a la jornada inaugural del Grupo L se llevará a cabo este miércoles 17 de junio de 2026 en territorio tejano. Repasa la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 14:00 hs. (2:00 p.m.).

14:00 hs. (2:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 16:00 hs. (4:00 p.m. hora en territorio dominicano).

16:00 hs. (4:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 22:00 hs. (10:00 p.m. hora peninsular).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir en directo y con cobertura premium este electrizante duelo de potencias europeas, las opciones autorizadas son:

República Dominicana: La transmisión oficial y en rigurosa exclusiva de los 104 partidos de la Copa del Mundo pertenece por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de este partidazo en señal abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por suscripción en las pantallas de CDN Deportes.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma premium ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ y fuboTV España.

Datos clave que debes saber antes del debut

Quitándose el cartel de favoritos: El nuevo director técnico de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel, intentó rebajar la inmensa presión de los medios británicos al declarar abiertamente: “No somos grandes favoritos. No podemos serlo porque llevamos demasiados años sin ganarlo”. La gran misión de los Tres Leones es romper una sequía de 60 años sin alzar la Copa.

La última danza de los balcánicos: Croacia asiste al torneo respaldada por una generación histórica que se acostumbró a romper todas las quinielas en las grandes citas, tras ser finalistas en 2018 y semifinalistas en 2022. Comandados por su eterna vieja guardia, los hombres de Zlatko Dalić prometen volver a ser el rival más incómodo del certamen.

Ajuste de última hora en la lista: El campamento de Inglaterra sufrió una modificación de emergencia en la víspera del silbatazo inicial, confirmándose la baja por lesión de Tino Livramento. En su lugar, el zaguero Trevoh Chalobah fue convocado de urgencia para unirse al grupo en Texas.