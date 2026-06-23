Inglaterra vs. Ghana en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y choque de líderes en el Grupo L Los Tres Leones de Thomas Tuchel buscan sellar su clasificación frente a las Estrellas Negras de Carlos Queiroz. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa su marcha este martes 23 de junio con un vibrante choque de ganadores en el Grupo L. El césped del histórico Gillette Stadium de Foxborough, en las cercanías de Boston, Massachusetts, se vestirá de gala para albergar el crucial careo entre las selecciones de Inglaterra y Ghana. Al haber solventado con importantes victorias sus respectivos compromisos de estreno ante Croacia y Panamá, ambas escuadras saltarán al rectángulo verde sabiendo que un triunfo significará abrochar de forma digital el boleto hacia la ronda de los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Ghana?

El trascendental compromiso correspondiente a la segunda fecha de este sector se disputará en territorio estadounidense, en un horario vespertino ideal para disfrutar con el público del Caribe. Repasa la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 14:00 hs. (2:00 p.m.).

14:00 hs. (2:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 16:00 hs. (4:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al cambio de verano).

16:00 hs. (4:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al cambio de verano). España: 22:00 hs. (10:00 p.m. hora peninsular).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura de la más alta calidad el debut de astros europeos y africanos en esta segunda vuelta, las opciones autorizadas son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Candidatura ratificada con goles: Inglaterra revalidó sus credenciales de favorita absoluta en el estreno tras golear 4-2 a Croacia. Los dirigidos por Thomas Tuchel mostraron un poderío ofensivo demencial gracias al doblete de Harry Kane y las anotaciones complementarias de Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Focos rojos en el campamento inglés: La principal preocupación de Tuchel pasa por el estado físico de Bukayo Saka, quien no entrenó a la par debido a una molestia persistente en el tendón de Aquiles. Aunque Declan Rice y Marcus Rashford arrastran ciertas dudas, todo apunta a que sí estarán disponibles en Boston.

Refuerzo legal de lujo para las Estrellas Negras: Ghana venció 1-0 a Panamá en el debut y para este duelo contará con el regreso de su estrella Thomas Partey. El volante del Villarreal no pudo viajar a Canadá en la fecha anterior por cuestiones legales pendientes en el Reino Unido, pero sí recibió el aval para reincorporarse en Estados Unidos y Carlos Queiroz lo meterá directo al once titular para aportar equilibrio.