Irán vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del choque en el Grupo G Los "Príncipes de Persia" y los "All Whites" se miden en el SoFi Stadium en un choque directo crucial para sus aspiraciones históricas. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de transmisión en vivo y las últimas novedades.

El telón de la cartelera del lunes 15 de junio en la Copa del Mundo 2026 se cierra con un electrizante compromiso intercontinental que promete drama y máxima intensidad en el Grupo G. El espectacular SoFi Stadium de Inglewood, California, abrirá sus imponentes puertas para albergar el inédito careo entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda. Al estar encuadradas en un sector sumamente espinoso que comparten junto a las potencias de Bélgica y Egipto, ambas escuadras encaran este compromiso con la etiqueta de “vida o muerte”, sabiendo que un triunfo los catapultará con fuerza en la lucha por ser uno de los mejores terceros lugares del certamen.

¿A qué hora juegan Irán vs. Nueva Zelanda?

El compromiso correspondiente a la primera ronda de la Fase de Grupos se disputará este lunes 15 de junio de 2026 bajo las luces del SoFi Stadium, contando con un marco tecnológico de primerísimo nivel. Repasa la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m.).

19:00 hs. (7:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. hora en territorio dominicano).

21:00 hs. (9:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 03:00 hs. (De la madrugada del martes 16 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir de cerca cada acción y no perderte un solo instante del choque entre asiáticos y oceánicos, las pantallas autorizadas son:

República Dominicana: La cobertura oficial, exclusiva y con calidad total de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA pertenece al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás sintonizar el duelo en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y en televisión por cable mediante la señal de CDN Deportes.

México: Transmisión disponible de manera exclusiva en streaming por la plataforma ViX.

Estados Unidos: FOX Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Datos clave que debes saber antes del debut

Misión histórica: Los “Príncipes de Persia” son un animador sumamente habitual en las Copas del Mundo de la FIFA por parte de la Confederación Asiática (AFC), firmando su cuarta clasificación consecutiva. Sin embargo, arrastran la dolorosa estadística de haber quedado eliminados en la primera fase en sus seis participaciones previas (1978, 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022), por lo que ven en este formato de 48 equipos la oportunidad de oro para instalarse en dieciseisavos por primera vez.

La mística de los All Whites: Por su parte, Nueva Zelanda disputa el tercer Mundial de toda su trayectoria internacional. Los oceánicos arrastran un recuerdo sumamente curioso y único que data de Sudáfrica 2010, edición en la que terminaron eliminados de manera amarga en la primera etapa a pesar de haber marchado completamente invictos, producto de tres empates al hilo en su sector.

Logística binacional por tensiones políticas: Debido a los fuertes conflictos y fricciones políticas existentes entre el gobierno de Irán y el país anfitrión, Estados Unidos, la delegación asiática optó por no establecer su campamento base dentro de territorio estadounidense. Los iraníes armaron su búnker en la ciudad de Tijuana, México, desde donde viajarán de forma exclusiva para disputar los encuentros y regresarán inmediatamente a suelo azteca tras el pitazo final.