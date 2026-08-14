La NBA ya tiene definido el calendario completo de su temporada 2026-27 y, además de establecer cuándo jugará cada equipo, la programación televisiva revela cuáles serán las franquicias que concentrarán mayor atención nacional. Los New York Knicks, San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers y Los Angeles Lakers aparecen empatados en la cima, con 34 partidos cada uno transmitidos por televisión nacional.

La cifra incluye encuentros emitidos por ESPN/ABC, NBC/Peacock y Prime Video, los principales socios que forman parte de la distribución nacional contemplada en el calendario.

La selección de estos cuatro equipos refleja buena parte de las principales historias con las que la NBA llegará a la nueva temporada. Los Knicks son los campeones vigentes; San Antonio viene de disputar las Finales de 2026; Philadelphia incorporó a LeBron James en la agencia libre; y los Lakers afrontan una nueva etapa alrededor de Luka Doncic después de la salida de James.

Nueva York recibe el foco después de 53 años

Los Knicks encabezan nuevamente la exposición televisiva nacional después de conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973.

El equipo dirigido por Jalen Brunson prácticamente mantuvo su estructura para la temporada 2026-27 y ahora tendrá un objetivo todavía más complicado: convertirse en el primer campeón consecutivo de la NBA desde que los Golden State Warriors ganaron títulos consecutivos en 2017 y 2018.

La elevada presencia de Nueva York en la televisión nacional tiene, por tanto, una explicación deportiva y también de mercado. La franquicia representa uno de los mercados más importantes de la liga y acaba de poner fin a una espera de 53 años por el campeonato.

Los aficionados podrán comprobar si los Knicks tienen capacidad para sostener el nivel que los llevó hasta el título o si la temporada anterior fue el inicio de un nuevo ciclo competitivo.

Philadelphia se convierte en uno de los grandes atractivos

Si hay un equipo cuyo incremento de interés resulta especialmente evidente, ese es Philadelphia.

Los 76ers también tendrán 34 partidos nacionales, impulsados principalmente por una de las grandes noticias de la temporada baja: la llegada de LeBron James.

A sus 42 años y cuando se prepara para disputar su 24.ª temporada en la NBA, James dejó por primera vez desde 2018 a los Lakers para incorporarse a Philadelphia.

El nuevo proyecto reúne a James con Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey y V.J. Edgecombe, una combinación que eleva inmediatamente las expectativas de la franquicia.

Philadelphia no gana un campeonato de la NBA desde 1983, por lo que el desafío no consiste simplemente en añadir una estrella veterana. El objetivo es romper una sequía que supera las cuatro décadas.

Además, si los 76ers consiguen conquistar el título, James alcanzaría un hito histórico: se convertiría en el primer jugador en ganar cuatro campeonatos con cuatro equipos diferentes, según el texto de referencia.

San Antonio y Wembanyama buscan otra oportunidad

Los Spurs también aparecen con 34 encuentros nacionales después de haber alcanzado las Finales de la NBA en 2026.

La atención estará concentrada en Victor Wembanyama, mientras San Antonio intenta recuperarse de la derrota sufrida en la serie por el campeonato.

La presencia de los Spurs entre los equipos más televisados demuestra que la franquicia se ha convertido nuevamente en uno de los grandes focos deportivos de la liga. La posibilidad de observar cómo responde Wembanyama después de llegar a las Finales constituye uno de los argumentos centrales de su calendario.

Los Lakers entran en una nueva era

Los Lakers completan el grupo de cuatro equipos con 34 partidos nacionales, pero su historia es diferente.

Después de la salida de LeBron James, la franquicia de Los Ángeles inicia una etapa encabezada por Luka Doncic. Es, por tanto, la primera temporada en años en la que el equipo tendrá que demostrar que puede mantener su enorme atractivo competitivo y mediático sin uno de los jugadores más importantes de su historia reciente.

El contraste será inevitable: James estará en televisión nacional con Philadelphia, mientras los Lakers intentarán construir su futuro alrededor de Doncic.

Nueva York y Los Ángeles, además, representan los dos mercados más grandes de la NBA, otra razón por la que continúan ocupando una posición privilegiada dentro de la programación nacional.

Warriors y Thunder pierden protagonismo televisivo

La distribución también muestra un cambio respecto a la temporada anterior.

En 2025-26, los Lakers, Warriors, Thunder y Knicks encabezaron la lista con 34 partidos televisados nacionalmente cada uno.

Para 2026-27, Warriors y Thunder dejan esos primeros lugares y son reemplazados por los 76ers y Spurs.

El cambio evidencia cómo la programación nacional sigue las principales historias competitivas de la liga: nuevos campeones, aspirantes renovados, estrellas consolidadas y figuras que cambian de equipo.

Cinco equipos tendrán apenas dos partidos nacionales

En el extremo contrario aparecen los New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Brooklyn Nets, todos empatados con apenas dos partidos televisados nacionalmente.

El caso de New Orleans y Memphis es todavía más marcado. Sus encuentros serán exclusivamente transmitidos mediante servicios de streaming, por lo que no tendrán partidos en ESPN, ABC o NBC.

Esto representa una diferencia enorme frente a los equipos que tendrán 34 apariciones nacionales y muestra cómo la NBA distribuye su escaparate televisivo de acuerdo con el interés que generan determinadas franquicias y enfrentamientos.

NBA Rivals Week tendrá 12 partidos nacionales

Una de las grandes ventanas del calendario será la NBA Rivals Week, programada entre el 26 y el 30 de enero de 2027.

Durante esos cinco días habrá 12 partidos televisados nacionalmente a través de ESPN/ABC, NBC/Peacock y Prime Video.

Lakers, Spurs, Knicks, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets y Cleveland Cavaliers protagonizarán múltiples enfrentamientos de rivalidad durante ese período.

Los Lakers abrirán la semana recibiendo a Oklahoma City y posteriormente cerrarán su participación visitando el Madison Square Garden para enfrentarse a los Knicks, actuales campeones.

Otro encuentro especialmente atractivo será el 28 de enero, cuando el Miami Heat visite a los Milwaukee Bucks. Ese partido marcará el regreso de Giannis Antetokounmpo a Milwaukee, la franquicia en la que desarrolló toda su carrera en la NBA hasta su salida. También existirá un componente de revancha para Tyler Herro y otros jugadores enviados por Miami en el gran traspaso del verano, quienes se medirán nuevamente con su antiguo equipo.

El 27 de enero, entretanto, Denver se enfrentará a Minnesota en un duelo que se ha convertido en una rivalidad de postemporada durante los últimos años.

La NBA Rivals Week terminará el 30 de enero, precisamente con uno de los partidos más esperados: Lakers contra Knicks en Nueva York.

En conjunto, el calendario televisivo 2026-27 presenta una NBA en transición. Los campeones Knicks buscan repetir, San Antonio intenta volver a la cima, Philadelphia estrena una superestrella histórica y los Lakers comienzan una era sin LeBron. Con esas historias, la televisión nacional ya tiene sus protagonistas definidos.