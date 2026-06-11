Los partidos del Mundial que no puedes perderte el fin de semana: horarios para Dominicana Prepara tu agenda para un fin de semana repleto de pasión y mística futbolística: repasa los partidos imperdibles de la fase de grupos, el histórico regreso de Haití y los horarios de transmisión en vivo y exclusiva para la República Dominicana a través de CDN 37 y CDN Deportes.

La fiebre mundialista no da tregua y el primer fin de semana de competencia nos regala una cartelera verdaderamente espectacular. Con el nuevo formato del torneo, cada punto vale oro y la tensión estará al límite desde el silbatazo inicial. Prepara tu agenda, porque las pantallas dominicanas vibrarán con choques repletos de historia, mística y duelos estratégicos que prometen paralizar el planeta fútbol.

A continuación, te presentamos los partidos imperdibles de las jornadas del sábado y domingo, y las razones por las cuales es obligatorio seguirles la pista.

Viernes 12 de junio: El silbatazo inicial del fin de semana

1. Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

Horario para RD: 3:00 p.m.

Dónde ver: En exclusiva por CDN 37 (señal abierta) y CDN Deportes (televisión por suscripción).

¿Por qué no puedes perdértelo?: Es el debut de uno de los tres países coanfitriones del torneo. Canadá salta a la cancha con la urgencia histórica de conseguir su primera victoria en una Copa del Mundo tras haberse ido en blanco en sus participaciones anteriores. Sin embargo, no la tendrá fácil: enfrente estará una aguerrida Bosnia y Herzegovina que llega con la motivación por las nubes y con la etiqueta de “matagigantes” tras haber eliminado a la tetracampeona Italia en los Play-offs europeos. Choque de dientes apretados en el Grupo B.

2. Estados Unidos vs. Paraguay

Horario para RD: 9:00 p.m.

Dónde ver: En exclusiva por CDN 37 y CDN Deportes.

¿Por qué no puedes perdértelo?: El debut del “Team USA” bajo el mando del estratega argentino Mauricio Pochettino promete paralizar Los Ángeles. La constelación de estrellas norteamericanas que militan en el fútbol europeo, lideradas por Christian Pulisic, medirá fuerzas ante la siempre incómoda e intensa Selección de Paraguay. La “Albirroja” regresa a la gran cita tras 16 años de ausencia amparada en la mística de su garra defensiva, con el central Gustavo Gómez y la velocidad de Miguel Almirón listos para arruinarle la fiesta al anfitrión en el arranque del Grupo D.

Sábado 13 de junio: Dos citas imperdibles con la historia

1. Brasil vs. Marruecos

Horario para RD: 3:00 p.m.

Dónde ver: En exclusiva por CDN 37 (señal abierta) y CDN Deportes (televisión por suscripción).

¿Por qué no puedes perdértelo?: Es, sin lugar a dudas, el plato fuerte de la fase de grupos. La pentacampeona Brasil inicia su camino con sed de revancha bajo la tutela de Carlo Ancelotti y con el vértigo puro de Vinícius Jr. comandando el ataque ante la sensible baja por lesión de Neymar. Enfrente estará la carismática selección de Marruecos, la gran revelación del último torneo, liderada por Achraf Hakimi y reforzada con el talento de Brahim Díaz. Este duelo no solo derrocha calidad individual, sino que definirá directamente el liderato del Grupo C.

2. Haití vs. Escocia

Horario para RD: 9:00 p.m.

Dónde ver: En exclusiva por CDN 37 y CDN Deportes.

¿Por qué no puedes perdértelo?: Por razones geográficas y de hermandad caribeña, los ojos de toda la República Dominicana estarán puestos sobre “Los Granaderos” de Haití. Ambas naciones regresan a la máxima fiesta del fútbol tras una dolorosa ausencia de más de 25 años sin presencia mundialista. El cuadro haitiano, liderado por el atacante Wilson Isidor, buscará dar la gran sorpresa del torneo frente a la intensidad británica de la Escocia de Scott McTominay. Al compartir grupo con Brasil y Marruecos, este encuentro es una auténtica “final adelantada” donde el ganador mantendrá vivo el sueño de trascender.

Domingo 14 de junio: Choques de contrastes y poder a poder

1. Alemania vs. Curazao

Horario para RD: 1:00 p.m.

Dónde ver: En exclusiva por CDN 37 y CDN Deportes.

¿Por qué no puedes perdértelo?: Es el partido de los récords y el más puro reflejo de un cuento de hadas. Curazao debuta oficialmente en la historia de las Copas del Mundo convirtiéndose en la nación más pequeña en términos de población y territorio en participar en la justa internacional. Además, en los banquillos viviremos un choque generacional único: Julian Nagelsmann debutará como el DT más joven del torneo (38 años), mientras que el legendario Dick Advocaat (78 años) romperá el récord histórico como el entrenador más longevo del certamen. Una “cenicienta” caribeña sin nada que perder ante una Alemania herida y urgida de redención.

2. Costa de Marfil vs. Ecuador

Horario para RD: 7:00 p.m.

Dónde ver: En exclusiva por CDN 37 y CDN Deportes.

¿Por qué no puedes perdértelo?: Se trata de un enfrentamiento directo de altísima intensidad física y rigor táctico, con dos escuadras que barrieron en sus respectivas eliminatorias basándose en una solidez defensiva envidiable. La actual campeona de África, Costa de Marfil, medirá su velocidad vertical ante el Ecuador del obsesivo Sebastián Beccacece, que presume de ser la valla menos vencida de Sudamérica con un Piero Hincapié en un nivel superlativo. La medular de la cancha será una aduana de fuego con el choque individual entre Moisés Caicedo (Chelsea) y Franck Kessié (Al-Ahli). El que gane, dará un paso gigantesco hacia la clasificación.

Otros partidos interesantes del fin de semana

Para complementar tu maratón de fútbol, la jornada nos depara otros tres enfrentamientos sumamente atractivos:

Catar vs. Suiza (Sábado, 3:00 p.m. / Levi’s Stadium): El campeón de Asia, bajo la dirección del español Julen Lopetegui, pondrá a prueba su disciplina y el talento de Akram Afif ante el experimentado y siempre competitivo orden colectivo helvético comandado por Granit Xhaka.

Australia vs. Turquía (Domingo, 12:00 a.m. – Medianoche): Un electrizante duelo intercontinental en Vancouver. Los “Socceroos” apelarán a su tradicional juego aguerrido e intensidad física para intentar frenar la enorme riqueza técnica y la magia asociativa de la joya del Real Madrid, Arda Güler, y el capitán Hakan Çalhanoğlu.

Países Bajos vs. Japón (Domingo, 4:00 p.m. / AT&T Stadium): Un partido de pizarras modernas y fútbol de alta escuela. La “Naranja Mecánica” medirá sus aspiraciones ante la máquina de presión alta que representan los “Samuráis Azules” de Japón, un equipo que ya demostró en Qatar 2022 que no le teme a ningún gigante de la élite mundial y que es liderado por Takefusa Kubo.