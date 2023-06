Max Verstappen obtuvo la pole en Canadá El holandés logró su quinta pole de la temporada tras marcar un muy buen tiempo sobre piso mojado.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), doble campeón mundial y líder del campeonato de Fórmula 1, logró este sábado la primera posición de salida del Gran Premio de Canadá en una sesión clasificatoria marcada por la fuerte lluvia en Montreal que complicó a varios pesos pesado de la categoría reina del automovilismo.

El alemán Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari) logró una sorprendente segunda plaza y el español Fernando Alonso (Aston Martin) se hizo con la tercera en el circuito Gilles Villeneuve. Cuarto llegó el británico Lewis Hamilton (Mercedes)

El mexicano Sergio Checo Pérez, segundo de la clasificación general tras su compañero Verstappen, no logró acceder a la última parte de la clasificación y arrancará la carrera del domingo desde el decimosegundo lugar

Pérez, Leclerc y Sainz en suspenso

Ahora bien, la otra cara de la moneda fue el mal rendimiento de las dos Ferrari (Charles Leclerc no entró a la Q3 y Carlos Sainz largará 8° aunque podría ser peor si le dan una penalidad por no dejar a Gasly acelerar en vuelta rápida) y de Checo Pérez, quien saldrá 12° y volvió a demostrar que no está para pelearle el campeonato a su compañero de equipo.

Así quedó confirmada la parrilla de largada del día de mañana en Montreal.