México vs. Chequia en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y definición del Grupo A El Tri de Javier "Vasco" Aguirre busca blindar el primer lugar del sector ante una urgida escuadra europea que se juega la vida. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, los canales de televisión en vivo y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más vibrante con la definición de la tercera y última jornada de la Fase de Grupos este miércoles 24 de junio. El mítico e imponente Estadio Ciudad de México se vestirá de gala para albergar el decisivo compromiso entre la selección anfitriona, México, y su similar de Chequia, correspondiente al Grupo A. Mientras el combinado tricolor salta a la cancha con los deberes hechos y la clasificación sellada en la bolsa, el cuadro europeo quemará sus últimas naves buscando un boleto milagroso a los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan México vs. Chequia?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de este sector se disputará de forma simultánea en la capital azteca en un horario nocturno estelar, ideal para disfrutar en el Caribe. Repasa minuciosamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 02:00 hs. (De la madrugada del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir de cerca cada jugada y sintonizar con una cobertura premium el choque definitivo de la escuadra anfitriona, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Boleto asegurado y liderato a tiro: México completó un arranque mundialista de ensueño. Tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el debut, el Tri certificó su clasificación a la ronda de 32 tras vencer por la mínima (1-0) a Corea del Sur. Los dirigidos por Javier Aguirre dependen de sí mismos y les basta un triunfo o un empate para asegurar la cima del sector, e incluso una derrota por corto margen los mantendría en el primer puesto.

Refuerzo de lujo en la zaga central: La gran noticia para el esquema del “Vasco” Aguirre es el regreso de su central titular, César “Cachorro” Montes, quien cumplió su partido de suspensión disciplinaria tras ver la roja en el estreno y se perfila directo al once inicial para blindar la zona baja.

Urgencia absoluta del bando europeo: Por su parte, la República Checa, dirigida por Miroslav Koubek, arriba con respirador artificial tras rescatar apenas un punto al igualar 1-1 frente a Sudáfrica, compromiso donde lamentaron un penal en contra en los minutos finales. Los checos están obligados a ganarle al anfitrión y esperar combinaciones para meterse como segundos o mejores terceros.