México vs. Corea del Sur en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y choque de líderes en el Grupo A El "Tri" del 'Vasco' Aguirre busca sellar su clasificación en Zapopan ante los peligrosos "Tigres de Asia". Conoce los detalles de horarios para República Dominicana, los canales de TV en vivo y las últimas novedades.

La apasionante actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 cierra de manera oficial sus cortinas de este jueves 18 de junio con un enfrentamiento de altísimas revoluciones y máxima trascendencia en el sector. El imponente Estadio Guadalajara de Zapopan se vestirá de gala para albergar el esperado duelo de líderes entre la selección anfitriona, México, y su similar de Corea del Sur. Al haber cosechado contundentes e importantes victorias en la fecha inaugural, ambas escuadras saltarán al terreno de juego conscientes de que un nuevo triunfo significará amarrar de forma matemática el boleto hacia los dieciseisavos de final.

¿A qué hora juegan México vs. Corea del Sur?

El trascendental compromiso que pone el broche de oro a la segunda fecha del sector se disputará este jueves 18 de junio de 2026 por la noche, en un horario estelar ideal para disfrutar en todo el Caribe. Repasa la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 19:00 hs. (7:00 p.m.).

19:00 hs. (7:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 21:00 hs. (9:00 p.m. hora en territorio dominicano).

21:00 hs. (9:00 p.m. hora en territorio dominicano). España: 02:00 hs. (De la madrugada del viernes 19 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para seguir en directo y con una cobertura de la más alta calidad el debut de los locales frente al combinado de la AFC, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo le pertenecen en su totalidad al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del juego completamente en vivo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN España.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Arranque firme con un asterisco: La selección mexicana inició su travesía veraniega cumpliendo con los pronósticos al derrotar con autoridad por 2-0 a Sudáfrica. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el cuerpo técnico, ya que sufrieron la sensible baja del central César Montes, quien vio la tarjeta roja directa y se perderá esta trascendental batalla.

Aclimatados en patio ajeno: El combinado de Corea del Sur no ha dejado ningún detalle al azar para este compromiso. Los asiáticos armaron su búnker oficial de entrenamiento en las instalaciones de Verde Valle en Guadalajara, logrando una aclimatación perfecta a la altitud y temperatura de Zapopan para jugarle al “tú por tú” a los aztecas.

Motivación y garra asiática: Los dirigidos por Hong Myung-bo arriban con la moral por las nubes tras firmar una heroica remontada en el debut, viniendo de atrás para vencer 2-1 a la República Checa. El estratega surcoreano valoró la capacidad de resiliencia de su plantel de cara a este duelo definitivo.