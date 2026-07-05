México vs. Inglaterra: Horario, dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial 2026 El "Tri" de Javier Aguirre apela a la mística del coloso de Santa Úrsula y a la altura para tumbar a los "Tres Leones" de Harry Kane. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante y entra de lleno en su etapa más dramática, pasional y definitiva de eliminación directa. Este domingo 5 de julio, el mítico, imponente y abarrotado Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) se vestirá de manteles largos para albergar uno de los compromisos más esperados, pasionales y vistosos de la ronda de los octavos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de México e Inglaterra. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor margen de error en el rectángulo verde, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia los cuartos de final.

¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de la cartelera dominical de los octavos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio mexicano en un horario estelar nocturno perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 18:00 hs. (6:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 20:00 hs. (8:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 02:00 hs. (De la madrugada del lunes 6 de julio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible en televisión abierta por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y en streaming mediante la plataforma de ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

España: Las pantallas premium de DAZN Spain.

Noticias de última hora de las selecciones

La ilusión azteca busca romper la historia: El entusiasmo no podría ser más grande en el campamento mexicano. Tras derrotar 2-0 a Ecuador y quebrar la racha de nunca haber vencido a un cuadro de Conmebol en un mata-mata mundialista, el equipo de Javier Aguirre quiere meterse entre los 8 mejores por primera vez en 40 años. “El Vasco” tiene a toda su plantilla disponible y mantendrá en el once inicial al joven prodigio Gilberto Mora, quien dio una exhibición brillante en el medio campo durante los dieciseisavos de final.

Inglaterra y el enorme fantasma de la altitud: Por su parte, la Selección de Inglaterra arriba al Azteca tras un trabajado triunfo 2-1 sobre la República Democrática del Congo, donde Harry Kane apareció con un salvador doblete. La gran preocupación del estratega Thomas Tuchel es el factor geográfico de los 2,240 metros sobre el nivel del mar: “Físicamente es imposible adaptarse en tres o cuatro días”, admitió. En la enfermería, Reece James es baja casi segura por su problema de isquiotibiales y Jarell Quansah sigue entre algodones por una dolencia en el tobillo.