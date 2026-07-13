MLB All-Star Game 2026: Horario, dónde ver en vivo el Juego de Estrellas en Filadelfia Las Grandes Ligas mudan su constelación de estrellas a Pensilvania en una edición histórica por los festejos de independencia de EE. UU. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, novedades y canales para verlo EN VIVO.

El béisbol de las Grandes Ligas se viste de gala y se prepara para paralizar a todos los fanáticos del planeta con la celebración de su evento más emblemático, tradicional y espectacular de la mitad de la campaña. Este martes 14 de julio de 2026, el moderno, imponente y abarrotado Citizens Bank Park de Pensilvania, Estados Unidos, albergará la edición número 96 del MLB All-Star Game. Al coincidir de forma histórica con las celebraciones oficiales por el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos, el hogar de los Philadelphia Phillies se convertirá en una auténtica fiesta de batazos y emociones que reunirá sobre el terreno de juego a las máximas luminarias del circuito, en un choque interligas de supervivencia pura y orgullo deportivo que nadie se quiere perder.

¿A qué hora se juega el MLB All-Star Game 2026?

El trascendental compromiso que marca el receso oficial de la temporada de las Mayores se disputará en suelo estadounidense en un horario estelar nocturno ideal para toda la fanaticada caribeña que sigue el minuto a minuto del Big Show. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 18:00 hs. (6:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 20:00 hs. (8:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 02:00 hs. (De la madrugada del miércoles 15 de julio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de las principales festividades de las Grandes Ligas le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del 96to. Juego de Estrellas completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com, garantizando la cobertura de calidad para toda la geografía dominicana.

México: Transmisión disponible en televisión por cable mediante las pantallas de ESPN y en streaming a través de la plataforma digital de Disney+.

Estados Unidos: Transmisión oficial en televisión abierta a través de la señal de Fox Network y Fox Deportes en español.

Noticias de última hora del Clásico de Mitad de Temporada

Baja sensible en la Liga Nacional: La máxima estrella del circuito, el japonés Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers), quien se había adjudicado la titularidad de forma automática en la fase de votaciones como bateador designado del viejo circuito, se perderá el compromiso de forma oficial debido a una molestia persistente en su rodilla izquierda. Su baja obligará a movimientos tácticos en la planilla del manager Dave Roberts.

Presencia latina encendida en los rosters: El poder hispano dirá presente con fuerza en Filadelfia. El dominicano Juan Soto (New Mets) comandará los jardines de la Liga Nacional junto a Brandon Marsh y Andy Pages, apuntalados por el infield estelar de Freddie Freeman y Ozzie Albies. En la acera de la Liga Americana, Vladimir Guerrero Jr. (Toronto Blue Jays) e indiscutibles figuras de la talla de Aaron Judge (Yankees) y Bobby Witt Jr. (Royals) buscarán tomar la batuta ofensiva.