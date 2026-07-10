Noruega vs. Inglaterra: Horario, dónde ver en vivo y Cuartos de Final del Mundial 2026 Los vikingos de Erling Haaland buscan seguir con la épica mundialista ante los "Tres Leones" de Harry Kane y Jude Bellingham. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo de la FIFA 2026 continúa con su marcha trepidante en las pantallas internacionales y entra de lleno en su etapa más selecta, dramática y definitiva de eliminación directa. Este sábado 11 de julio, el moderno, imponente y abarrotado Estadio de Miami (Hard Rock Stadium) de Florida, Estados Unidos, se vestirá de manteles largos para albergar un compromiso de altísima escuela correspondiente a la ronda de los cuartos de final: el careo de supervivencia pura entre las selecciones de Noruega e Inglaterra. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia definitiva de “matar o morir” sin el menor mañana reglamentario, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia las semifinales.

¿A qué hora juegan Noruega vs. Inglaterra?

El trascendental compromiso correspondiente al primer turno de la cartelera del sábado de los cuartos de final de la justa de la FIFA se disputará en territorio estadounidense en un horario estelar de la tarde perfecto para toda la fanaticada del Caribe. Repasa detalladamente la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 15:00 hs. (3:00 p.m.).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 17:00 hs. (5:00 p.m. de la tarde en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

España: 23:00 hs. (11:00 p.m.).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX.

Estados Unidos: FOX, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One y la señal premium de Peacock.

España: Las pantallas premium de DAZN Mundial.

Noticias de última hora de las selecciones

Los nórdicos cabalgan con un Haaland encendido: Noruega está haciendo méritos absolutos para ser catalogada como la gran sorpresa de este Mundial. El equipo de Stale Solbakken llega a cuartos tras dar un brutal batacazo al eliminar a Brasil (2-1) en Nueva Jersey con un doblete de Erling Haaland, quien alcanzó las 7 dianas para situarse en la cima de goleadores del torneo. Además de su delantero, la figura del arquero Ørjan Nyland bajo los tres palos fue crucial al tapar un penal y contener el bombardeo brasileño. El DT Solbakken avisó entrelíneas la clave táctica: “Afrontamos el partido con la intención de tener el balón lo máximo posible”.

Los británicos y un costoso pase en el Azteca: Por su parte, la Selección de Inglaterra se metió entre los ocho mejores tras vencer 3-2 a México en una auténtica caldera. El cuadro de Thomas Tuchel aguantó gran parte del segundo tiempo con diez hombres debido a la expulsión de Jarell Quansah, apoyado en el doblete de Jude Bellingham y un penal de Harry Kane (quien llegó a 6 goles). La mala noticia llegó en los festejos: Jordan Henderson se fracturó la muñeca al intentar saltar una valla publicitaria y se perderá el resto de la Copa del Mundo. Tuchel admitió: “Tiene muy mala pinta, es una lesión bastante grave”.