Noruega vs. Irak en el Mundial 2026: Horario, dónde ver en vivo y detalles del choque del Grupo I Los vikingos regresan a la cita grande tras 28 años de ausencia para chocar contra la combativa escuadra asiática en Massachusetts. Conoce los horarios oficiales para República Dominicana, los canales de transmisión en vivo y las últimas novedades de las plantillas.

La cartelera del martes 16 de junio de la Copa del Mundo 2026 continúa su vibrante andadura con un choque repleto de relatos fascinantes y cuentas pendientes en el Grupo I. El césped del Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, abrirá sus puertas para albergar el esperado debut de la Selección de Noruega midiendo sus fuerzas ante el combativo combinado de Irak. Con el antecedente inmediato del choque entre Francia y Senegal por esta misma zona, ambas escuadras saltarán al terreno conociendo el panorama del sector, obligadas a buscar un resultado positivo en un grupo catalogado por los especialistas como uno de los más hostiles del certamen.

¿A qué hora juegan Noruega vs. Irak?

El compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo I se disputará este martes 16 de junio de 2026 bajo la atmósfera deportiva de Foxborough, en un horario ideal para el público caribeño. Repasa la guía de horarios autorizados:

México (Centro): 15: 00 hs. (3: 00 p. m. hora de México).

República Dominicana / Estados Unidos (Este): 17: 00 hs. (5: 00 p. m. hora en territorio dominicano).

España: 23: 00 hs. (11: 00 p. m. ).

¿Dónde ver el partido EN VIVO en República Dominicana?

Para sintonizar de manera directa y con cobertura total el estreno de Erling Haaland y el combinado de la AFC en la gran fiesta del fútbol, las opciones autorizadas en pantalla son:

República Dominicana: Los derechos exclusivos de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA pertenecen al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. El choque se transmitirá oficialmente en vivo en señal abierta por las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes.

México: Canales abiertos de Canal 5 de Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y la plataforma ViX Mexico.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

España: DAZN Spain.

Datos clave que debes saber antes del debut

El fin de una larga sequía vikinga: Noruega rompe un doloroso ayuno de 28 años sin pisar la máxima fiesta del fútbol internacional, cuya última aparición histórica se remonta a la edición de Francia 1998. Su gran misión veraniega será igualar o superar los octavos de final conseguidos en 1938 y 1998.

Hazaña en el repechaje: Irak asiste a Norteamérica con el cartel de ser el último país en sellar su boleto al Mundial 2026, logrando una clasificación agónica y heroica al despachar en la última instancia de la repesca internacional a la Selección de Bolivia.

Hito de la bandera asiática: Esta significará la segunda participación histórica para los “Leones de Mesopotamia” en Copas del Mundo. Su único registro previo data de México 1986, sector en el que cayeron en la primera ronda compartiendo zona junto a México, Paraguay y Bélgica, donde el legendario Ahmed Radhi firmó el único gol iraquí en la historia del torneo.