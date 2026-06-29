Países Bajos vs. Marruecos: Horario, dónde ver en vivo la eliminatoria de 32 del Mundial 2026 La ofensiva y vertical "Naranja Mecánica" de Ronald Koeman mide fuerzas ante los combativos e invictos "Leones del Atlas" en la Sultana del Norte. Conoce la guía oficial de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo y novedades de última hora.

La apasionante e histórica Copa del Mundo 2026 continúa con su marcha indomable y electrizante, entrando en su etapa más dramática y pasional con la disputa de las llaves de eliminación directa este lunes 29 de junio. El imponente, moderno y abarrotado Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León (Monterrey, México), se vestirá de manteles largos para albergar uno de los compromisos más vistosos, parejos y atractivos de la ronda de los dieciseisavos de final: el choque de gigantes entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos. Al encontrarse ambas federaciones en una instancia de “matar o morir” sin el menor margen de error, este compromiso promete paralizar las pantallas del planeta en busca de un boleto directo hacia los octavos de final.

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Marruecos?

El trascendental compromiso correspondiente al cierre de la jornada de playoffs de la justa de la FIFA se disputará en territorio mexicano en un horario nocturno estelar, ideal para toda la fanaticada del Caribe. Repasa la guía de horarios oficiales:

México (Centro): 17:00 hs. (5:00 p.m.).

17:00 hs. (5:00 p.m.). República Dominicana / Estados Unidos (Este): 19:00 hs. (7:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano).

19:00 hs. (7:00 p.m. de la noche en territorio dominicano debido al huso horario de verano). España: 01:00 hs. (De la madrugada del martes 30 de junio).

¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Conoce la guía de horarios para República Dominicana, canales de TV en vivo, radio y streaming

República Dominicana: Los derechos oficiales y en rigurosa exclusiva de transmisión de los 104 compromisos de la Copa del Mundo de la FIFA le pertenecen por completo al Grupo Multimedios El Caribe y Pío Deportes. Podrás disfrutar de las incidencias del partido completamente en directo por televisión abierta a través de las pantallas de CDN 37 y mediante televisión por cable en la señal de CDN Deportes. En streaming a través de Pío Deportes en fifa.piodeportes.com.

México: Transmisión disponible exclusivamente en streaming a través de la plataforma de ViX México.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y la señal de FOX One.

España: Las pantallas premium de DAZN Spain.

Datos clave que debes saber antes del encuentro

Poderío ofensivo europeo: Países Bajos asiste a los playoffs tras liderar con autoridad el Grupo F con siete unidades, producto de un empate 2-2 en el debut ante Japón y dos triunfos autoritarios frente a Suecia ($5-1$) y Túnez ($1-3$). El campamento de Ronald Koeman ha descollado en ataque anotando diez goles en tres compromisos, amparados en la fineza de Cody Gakpo y el gran momento de Brian Brobbey (tres anotaciones). No obstante, el DT advirtió sobre desajustes defensivos: “Nos relajamos demasiado fácil y contra Marruecos eso puede ser un problema”.

Mística y regularidad africana: Por su parte, la Selección de Marruecos ratificó que su cuarto lugar en Qatar 2022 no fue una casualidad, avanzando invicta como segunda del Grupo C con siete puntos, igualando en unidades con Brasil pero abajo por diferencia de goles. Los marroquíes empataron con el Scratch ($1-1$), batieron a Escocia por la mínima y derrotaron 4-2 a Haití. Su técnico, Mohamed Ouahbi, destila confianza total entrelíneas: “Tenemos todos los ingredientes para ser la mejor selección; nuestro objetivo debe ser ganar el Mundial”.

Estrellas en plenitud de condiciones: A diferencia de otras llaves mermadas por alarmas médicas, ambos conjuntos llegan con sus principales armas en perfecto estado físico en Monterrey. Hombres de la talla del central Virgil van Dijk y el lateral Achraf Hakimi liderarán las zagas desde el pitazo inicial.